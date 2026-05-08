La renovació de la plaça Aguilar de Navarcles rep un premi estatal de la Casa de l’Arquitectura
És un guardó impulsat pel ministeri d’Habitatge, que distingeixen projectes arquitectònics destacats d’arreu de l’Estat
La remodelació de la plaça Aguilar de Navarcles ha guanyat una de les categories dels Premis de la Casa de l’Arquitectura, uns guardons impulsats pel ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana, que distingeixen projectes arquitectònics destacats d’arreu de l’Estat. El jurat dels Premis de la Casa de l’Arquitectura ha valorat la qualitat arquitectònica de la intervenció, així com la seva capacitat de transformar l’espai públic i reforçar la identitat urbana i social del municipi. L’objectiu dels guardons és destacar obres i iniciatives que reflecteixen el compromís de l’arquitectura amb el benestar col·lectiu.
El certamen ha rebut 401 candidatures en 6 categories, i la plaça Aguilar s’ha endut el premi en la categoria ES_COHESIÓN, destinada a distingir intervencions en l’espai públic, equipaments o arquitectures que contribueixen a facilitar una major inclusió social i territorial.
L’actuació, impulsada per l’Ajuntament de Navarcles i dissenyada per l’estudi Vora Arquitectura, forma part de l’estratègia municipal de regeneració i revitalització del nucli antic del municipi. El projecte ha transformat aquest espai en una plaça pensada prioritàriament per als vianants, amb nous espais d’estada, vegetació, mobiliari urbà i una configuració que afavoreix la convivència, l’activitat social i la connexió amb l’equipament municipal de Ca l’Aguilar.
Nereida Berruezo, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Navarcles, ha valorat molt positivament aquest reconeixement i ha destacat que «el premi remarca l’aposta del nostre municipi per una arquitectura de qualitat al servei de les persones i per la recuperació del centre històric com a espai viu i compartit».
