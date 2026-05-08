La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi
La iniciativa convida a recórrer 5 cellers de la ruta durant els mesos de maig i juny
La Ruta del Vi DO Pla de Bages posa en marxa una nova edició del Passaport Wine Bar, una proposta que va sorgir arran de la Covid-19, quan no es podia sortir del municipi i posteriorment de la comarca. En aquell moment, la proposta buscava reunir amistats per fer una caminada i acabar compartint una copa de vi, aprofitant el bon temps dels caps de setmana de primavera. Alhora la proposta volia incentivar la visita als wine bars dels cellers del territori i fomentar el consum de proximitat.
En aquesta nova edició, durant els mesos de maig i juny, els participants podran recórrer diferents espais enoturístics, tastar vins a copes i descobrir la singularitat del paisatge vitivinícola del Bages.
Enguany, la iniciativa compta amb la participació de cinc cellers de la ruta que disposen de wine bar: Abadal, Espai Artium, Collbaix – el Molí, Fargas-Fargas i Oller del Mas. Cadascun d’ells ofereix una experiència pròpia, des de terrasses a peu de vinya fins a propostes gastronòmiques i activitats complementàries.
El funcionament del passaport és senzill: a cada wine bar on es faci una consumició mínima de 10 euros cal demanar el segell. Un cop completats els cinc segells, els participants obtindran com a obsequi una ampolla de vi de la DO Pla de Bages, que podran recollir enviant un correu electrònic a info@dopladebages.com.
La promoció és vàlida fins al 30 de juny de 2026 i s’emmarca en l’estratègia de la Ruta del Vi DO Pla de Bages per reforçar l’atractiu enoturístic de la comarca i donar suport als cellers i productors locals. Per consultar els horaris d’obertura dels wine bars, es pot consultar el web rutadelvidobages.cat o les xarxes socials de cada celler.
La ruta
La Ruta del Vi és una iniciativa liderada i finançada per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, amb l'objectiu de promocionar el territori bagenc com a destinació enoturística de referència, destacant la seva tradició vinícola, el patrimoni cultural i la qualitat dels seus cellers i serveis associats. Amb una àmplia oferta d’experiències que uneixen natura, història i gastronomia, la Ruta ofereix una oportunitat única per descobrir els vins del Bages i el seu entorn.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»