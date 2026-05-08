La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi

La iniciativa convida a recórrer 5 cellers de la ruta durant els mesos de maig i juny

Detall del passaport wine bar / BAGES TURISME

David Bricollé

Manresa

La Ruta del Vi DO Pla de Bages posa en marxa una nova edició del Passaport Wine Bar, una proposta que va sorgir arran de la Covid-19, quan no es podia sortir del municipi i posteriorment de la comarca. En aquell moment, la proposta buscava reunir amistats per fer una caminada i acabar compartint una copa de vi, aprofitant el bon temps dels caps de setmana de primavera. Alhora la proposta volia incentivar la visita als wine bars dels cellers del territori i fomentar el consum de proximitat.

En aquesta nova edició, durant els mesos de maig i juny, els participants podran recórrer diferents espais enoturístics, tastar vins a copes i descobrir la singularitat del paisatge vitivinícola del Bages.

Enguany, la iniciativa compta amb la participació de cinc cellers de la ruta que disposen de wine bar: Abadal, Espai Artium, Collbaix – el Molí, Fargas-Fargas i Oller del Mas. Cadascun d’ells ofereix una experiència pròpia, des de terrasses a peu de vinya fins a propostes gastronòmiques i activitats complementàries.

El funcionament del passaport és senzill: a cada wine bar on es faci una consumició mínima de 10 euros cal demanar el segell. Un cop completats els cinc segells, els participants obtindran com a obsequi una ampolla de vi de la DO Pla de Bages, que podran recollir enviant un correu electrònic a info@dopladebages.com.

La promoció és vàlida fins al 30 de juny de 2026 i s’emmarca en l’estratègia de la Ruta del Vi DO Pla de Bages per reforçar l’atractiu enoturístic de la comarca i donar suport als cellers i productors locals. Per consultar els horaris d’obertura dels wine bars, es pot consultar el web rutadelvidobages.cat o les xarxes socials de cada celler.

La ruta

La Ruta del Vi és una iniciativa liderada i finançada per Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, amb l'objectiu de promocionar el territori bagenc com a destinació enoturística de referència, destacant la seva tradició vinícola, el patrimoni cultural i la qualitat dels seus cellers i serveis associats. Amb una àmplia oferta d’experiències que uneixen natura, història i gastronomia, la Ruta ofereix una oportunitat única per descobrir els vins del Bages i el seu entorn.

