Sant Joan incorpora noves inversions de millora d’equipaments, com la coberta del pavelló
L’Ajuntament ha afegit al pressupost d’enguany inversions per valor de 2.430.000 que incidiran sobretot en l’espai públic
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada incorporarà noves inversions al pressupost municipal d’enguany per valor de més de 2,4 milions d’euros. La modificació de pressupost es fa a partir de la incorporació de romanents un cop liquidat el del 2025, així com subvencions obtingudes. Les noves inversions previstes abracen tots els àmbits municipals, destacant-ne l’impuls de transformacions i manteniment de l’espai públic, el medi ambient i millores en els equipaments municipals. La incorporació s’ha aprovat en el darrer ple municipal, celebrat aquest dijous.
Concretament, dels més de dos milions d’euros incorporats, 611.000 euros provenen de subvencions i 1.814.000 s’incorpora provinent del romanent de tresoreria.
L’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, apuntava que «entre el conjunt de noves inversions incorporades al Pressupost en destaquen les millores a l’espai públic. Concretament, més d’un milió d’euros aniran destinats a materialitzar un projecte de transformació de l’entrada sud del municipi. El carrer Manresa es refà per pacificar el trànsit, disposar de més espai per als vianants i renovar les instal·lacions de clavegueram». També destaquen millores a l’espai públic com la renovació de les instal·lacions i infraestructures dels polígons Pla dels Vinyats 1 i 2.
El segon àmbit en el qual les inversions tindran un major impacte és el medi ambient i els esports. En destaca la inversió prevista per a la substitució de tota la coberta del pavelló municipal. L’obra suposarà una millora important de l’equipament, però també està pensada com a primer pas, necessari, per a la posterior instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta. El projecte s’ha aprovat en el mateix ple i ja s’hi està buscant el suport econòmic d’altres institucions per materialitzar-lo. En medi ambient, s’incorpora també la renovació de camins així com una nova fase de renovació de l’arbrat municipal que permetrà donar continuïtat a la iniciada aquesta primavera pel Sector Llobet.
Les incorporacions de noves inversions es completen amb d’altres de més petites pressupostàriament, però que acabaran suposant una millora en el dia a dia de molts equipaments i els seus usuaris i usuàries. És el cas de la substitució del paviment del pavelló, manteniment a l’Espai Jove, el Parc i a l’habitatge municipal. Així mateix, s’incorporen millores en l’àmbit de la cultura i el turisme així com l’ampliació de la partida destinada als pressupostos participatius.
La regidora d’Hisenda, Núria Valencia, en nom de l’equip de govern, ha destacat que «aquests nous projectes són fruit de la cerca activa de subvencions per part d’altres administracions i que no comporten un increment del deute municipal». Actualment, a desembre de 2025, l’Ajuntament de Sant Joan té un deute viu de només el 4,68%, segons va apuntar Valencia, que hi afegia que «és reflex d’unes finances clarament sanejades».
