Santpedor debatrà una moció que demana la dimissió del regidor Jordi Soteras
El text, de rebuig al transfuguisme, el promou Santpedor Antifeixista i el presentaran conjuntament ERC i la CUP
L’Ajuntament de Santpedor debatrà en el pròxim ple municipal (convocat per al dimarts 12 de maig) una moció que, entre els punts que s’hi recullen, demanarà la dimissió del regidor que formalment consta com a no adscrit però vinculat a Aliança Catalana, Jordi Soteras. El text és una iniciativa de la plataforma Santpedor Antifeixista que, segons ha informat en un comunicat, serà proposada i votada al ple conjuntament pels grups d’ERC (que governa en minoria) i de la CUP, que és a l’oposició. La moció té per objectiu que el ple rebutgi «qualsevol acte de transfuguisme polític», com també «la presència de formacions polítiques d’extrema dreta a les institucions» i que demani la dimissió del Soteras «per falta de legitimitat democràtica per exercir el càrrec, ja que representa una formació que no va ser votada a les darreres eleccions municipals».
Cal recordar que Soteras va agafar l’acta de regidor al ple de l’Ajuntament havent format part de la llista de Sumem x Santpedor (adscrita a Junts), després de la dimissió del regidor d’aquesta formació Jordi Rojas. Soteras anava de número 9 a la llista, però tots els que precedien van renunciar a agafar l’acta. La seva entrada al ple, el 10 de febrer, va generar una concentració de rebuig, que va acabar amb un fort dispositiu policial i la detenció d’un exregidor de la CUP.
Santpedor Antifeixista es presenta com una plataforma que assegura que agrupa més d’un centenar de persones i que va néixer arran de la presa de possessió com a regidor no adscrit de Soteras. El col·lectiu considera «il·legítima» la presència d’Aliança Catalana al ple municipal.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
- La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages