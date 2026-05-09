L'Ajuntament de Navarcles crida a la calma després de l'aparició de rates mortes a la riera
El consistori assegura que no hi ha risc per a la salut pública
Navarcles ha viscut aquest dissabte matí un episodi que ha generat inquietud entre els veïns i veïnes després de localitzar-se diverses rates mortes a la riera del municipi.
Segons ha comunicat l’Ajuntament de Navarcles a través de les xarxes socials, els serveis municipals han actuat amb rapidesa un cop detectada la incidència. Els animals han estat retirats i s’ha posat la situació en coneixement de les autoritats competents per tal de fer-ne una valoració tècnica. Les primeres anàlisis apunten que no hi ha cap risc per a la salut pública ni tampoc cap incidència ambiental rellevant. Des del consistori asseguren que la zona ha estat inspeccionada i que la situació es troba sota control.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, tot destacant la rapidesa de l’actuació i el seguiment realitzat.
