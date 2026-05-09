Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaQuioscos del PasseigAtrapa'm si potsAtacs de llop al SolsonèsVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

L'Ajuntament de Navarcles crida a la calma després de l'aparició de rates mortes a la riera

El consistori assegura que no hi ha risc per a la salut pública

Una rata en una zona de riu

Una rata en una zona de riu / Pixabay

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Navarcles ha viscut aquest dissabte matí un episodi que ha generat inquietud entre els veïns i veïnes després de localitzar-se diverses rates mortes a la riera del municipi.

Segons ha comunicat l’Ajuntament de Navarcles a través de les xarxes socials, els serveis municipals han actuat amb rapidesa un cop detectada la incidència. Els animals han estat retirats i s’ha posat la situació en coneixement de les autoritats competents per tal de fer-ne una valoració tècnica. Les primeres anàlisis apunten que no hi ha cap risc per a la salut pública ni tampoc cap incidència ambiental rellevant. Des del consistori asseguren que la zona ha estat inspeccionada i que la situació es troba sota control.

Notícies relacionades

En aquest sentit, l’Ajuntament ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, tot destacant la rapidesa de l’actuació i el seguiment realitzat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents