Sant Fruitós de Bages renova les lletres que donen la benvinguda al poble
S’han instal·lat les lletres "SFB" de ferro corten, de color teula, que substitueixen les anteriors estructures de fusta
Regió7
Manresa
Des d’aquesta setmana, l’entrada a Sant Fruitós de Bages compta amb noves lletres de grans dimensions que donen la benvinguda al municipi. En concret, s’han instal·lat les lletres «SFB» de ferro corten, de color teula, que substitueixen les anteriors estructures de fusta, malmeses pel pas del temps. Les sigles «SFB», abreviatura habitual del nom del municipi, s’han consolidat com un element identificatiu àmpliament reconegut per la ciutadania. Amb aquesta actuació, es reforça la identitat local alhora que es millora la imatge de l’entrada al nucli urbà.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages