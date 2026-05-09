Sant Fruitós de Bages renova les lletres que donen la benvinguda al poble

S’han instal·lat les lletres "SFB" de ferro corten, de color teula, que substitueixen les anteriors estructures de fusta

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages renova les lletres que donen la benvinguda al poble

Des d’aquesta setmana, l’entrada a Sant Fruitós de Bages compta amb noves lletres de grans dimensions que donen la benvinguda al municipi. En concret, s’han instal·lat les lletres «SFB» de ferro corten, de color teula, que substitueixen les anteriors estructures de fusta, malmeses pel pas del temps. Les sigles «SFB», abreviatura habitual del nom del municipi, s’han consolidat com un element identificatiu àmpliament reconegut per la ciutadania. Amb aquesta actuació, es reforça la identitat local alhora que es millora la imatge de l’entrada al nucli urbà.

