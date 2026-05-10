Una aparatosa fuita d’aigua obliga a mobilitzar tres dotacions dels Bombers a Sallent
La incidència, provocada pel pas d’una furgoneta en un carrer tallat per obres, ha afectat un primer pis i el cablejat elèctric d’un balcó per la força de l’aigua
Una fuita d’aigua ha mobilitzat aquest diumenge a la tarda tres dotacions dels Bombers a Sallent. La incidència s’ha produït al carrer del Pont, quan una furgoneta ha passat per una via actualment tallada per obres i ha malmès una de les canonades.
Segons han explicat fonts dels Bombers, la fuita ha estat especialment aparatosa, ja que l’aigua ha sortit amb molta pressió. Això ha provocat afectacions en un primer pis i també en el cablejat elèctric d’un balcó proper. Precisament per la proximitat amb la instal·lació elèctrica, ha estat necessària la intervenció de tres dotacions dels Bombers, que han treballat per assegurar la zona i evitar riscos addicionals.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat tècnics de la companyia d’aigua i del servei de gas, amb l’objectiu de comprovar que totes les instal·lacions funcionessin correctament un cop solucionada la fuita.
