Una avioneta fa un aterratge forçós en una zona agrícola de Cardona
L’incident s’ha produït en un camp de cultiu de la zona de Cal Jovellanet i s’ha resolt sense ferits
Una avioneta ha aterrat aquest diumenge en un camp de cultiu al terme municipal de Cardona. L’incident s’ha produït als volts de 2/4 de quatre de la tarda i ha generat expectació entre els veïns de la zona, que han alertat els serveis d’emergència a través del 112. Segons ha pogut saber aquest diari, el pilot ha resultat il·lès.
Els fets s’han registrat a la zona de Cal Jovellanet, en un entorn agrícola proper al Camí de Bergús i al Torrent de les Comes. Es tracta d’un espai rural on sovint hi ha activitat agrícola i poc trànsit de vehicles. De moment, no han transcendit les causes que haurien obligat l’aeronau a aterrar fora d’un aeròdrom ni les afectacions que ha tingut l'aterratge en el camp de cultiu.
