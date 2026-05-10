Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola

El jove ha estat denunciat penalment per conducció sense haver obtingut el permís corresponent

El vehicle que conduia el menor, interceptat per un control dels Mossos a Sant Salvador de Guardiola / Oscar Bayona

Regió7

Sant Salvador de Guardiola

Un menor de 16 anys ha estat enxampat aquest diumenge al migdia conduint un vehicle en un control policial a la rotonda de la carretera C-37, a l’entrada de Sant Salvador de Guardiola.

Els fets han tingut lloc durant un dispositiu de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra, orientat principalment a la identificació de persones amb possibles delictes contra el patrimoni. En el marc d’aquest operatiu, efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) han interceptat el conductor, que ha resultat ser menor d’edat.

Segons fonts policials, el jove ha estat denunciat penalment per conducció sense haver obtingut el permís corresponent. El dispositiu formava part d’un control que es duia a terme de manera paral·lela a una vigilància de trànsit destinada a vetllar per la seguretat dels motoristes a la zona.

