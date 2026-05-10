El nou CAP de Sant Fruitós entrarà en funcionament demà, dilluns
L’equipament estrenarà 15 consultes distribuïdes en tres plantes i espais més amplis i moderns després d’invertir 3,9 milions d’euros en les actuacions de reforma
El nou edifici del CAP de Sant Fruitós de Bages entrarà en funcionament demà dilluns, 11 de maig, després d’unes obres de reforma i ampliació que han suposat una inversió de 3,9 milions d’euros. Les actuacions han permès renovar completament l’espai de l’antiga biblioteca i ampliar-ne les instal·lacions. Regió7 ja va avançar fa uns dies que l’activitat a les noves dependències començaria al llarg del mes de maig, poc després que s’aprovés definitivament la denominació de CAP Sant Fruitós de Bages Pere Morán, en homenatge al metge que hi va exercir durant anys.
De fet, a finals d’abril l’edifici ja estava completament acabat i equipat, i només faltava que el personal rebés l’avís per iniciar l’activitat en el nou espai. La renovació i millora de les instal·lacions, finançades pel Servei Català de la Salut amb una inversió de 3,9 milions d’euros, permetran als usuaris disposar d’un equipament més modern, ampli i adaptat a les necessitats actuals.
La intervenció ha inclòs la creació de dos patis interiors per afavorir l’entrada de llum natural i millorar el confort ambiental dels espais. A més, s’ha vetllat per integrar arquitectònicament la nova construcció amb l’edifici existent, respectant-ne la volumetria i els elements singulars. En total, el nou CAP disposa d’una superfície construïda de 1.317,10 m² i d’una superfície urbanitzada de 490,10 m².
El centre, que demà entrarà en funcionament, disposa de 15 consultes distribuïdes en tres plantes. A la planta baixa hi haurà l’àrea d’entrada principal i administrativa, una aula d’educació sanitària, l’àrea d’atenció no programada i diverses consultes de medicina general. També comptarà amb una segona entrada independent, amb consultes i lavabo propis, per poder funcionar de manera separada en cas de pandèmia o d’emergències similars.
A la primera planta s’hi ubicaran les consultes d’odontologia, l’àrea d’atenció a la dona, el despatx de treball social, consultes de medicina general, espais administratius i un magatzem. Finalment, la segona planta disposarà d’espais per al personal, sala de màquines, magatzem i accés a la coberta. Aquest disseny permetrà millorar l’atenció sanitària, ampliar serveis i adaptar l’equipament a les necessitats dels professionals i de la població.
L’arquitecte responsable del projecte, Joan Ensenyat, va destacar durant una visita d’obres el setembre passat que "hem treballat per aconseguir un edifici integrat amb l’entorn i amb l’estructura existent, que garanteixi funcionalitat, confort i sostenibilitat. La incorporació de patis i la reorganització dels espais interiors permetran un ús més eficient i una millor experiència tant per als professionals com per als usuaris del centre".
En aquesta visita també, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, va remarcar que "aquest nou CAP és una aposta clara per enfortir l’atenció primària i apropar la sanitat al territori. Oferirà més espai, més serveis i unes instal·lacions modernes i confortables tant per als professionals com per a la ciutadania". Per la seva banda, l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, va subratllar que "feia temps que Sant Fruitós reclamava un equipament d’aquestes característiques. Aquest nou CAP respon a una necessitat real de la ciutadania i ens permetrà fer un salt de qualitat en els serveis de salut, amb unes instal·lacions dignes i modernes".
Record a Pere Morán Medina
La denominació del nou CAP combinarà finalment el nom del municipi amb el de Pere Morán Medina, un dels metges que hi va exercir durant 17 anys. La proposta va sorgir de l’entitat Casino Societat Coral i Familiar i va incorporar també la petició de la Unió Territorial de les Comarques Centrals de La Intersindical perquè el centre inclogués la referència a Sant Fruitós de Bages.
Pere Morán Medina va néixer el 22 de juny de 1956 a Fuentes de Oñoro, a la província de Salamanca, tot i que residia a Catalunya des que tenia un any. Va arribar a Sant Fruitós de Bages l’any 1981, després d’obtenir una plaça de nova creació, i hi va exercir com a metge de família i pediatre. El 1989 va inaugurar el consultori mèdic situat als baixos de la biblioteca municipal, al carrer Jacint Verdaguer, 3, exactament al mateix emplaçament on ara s’ha construït el nou CAP que porta el seu nom.
Molt implicat en la vida social del municipi, va col·laborar amb el setmanari Montpeità, amb l’AMPA de l’escola Paidos, amb la Coral i amb la Comissió de Reis, on va participar com a patge i rei i també en la construcció de les carrosses de la cavalcada, que encara avui es fan servir.
Va morir el 23 de febrer de 1998, amb només 42 anys, l’endemà de la Festa de l’Arròs. La seva mort va commoure profundament el municipi. Com a reconeixement pòstum, l’any 1999 va rebre el Premi Montpeità en el marc de la Festa Major d’Hivern.
