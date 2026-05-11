Així ha viscut la científica Estel Blay, de Manresa, la microgravetat: "És com flotar, com no tenir pes"
La bagenca va participar el 8 i 9 de maig en una campanya de vols parabòlics a l'Aeroport de Sabadell
L'objectiu de l'experiment és analitzar com afecta la gravetat zero al cos
La científica manresana Estel Blay, comandant de la pròxima missió d'Hypatia, va viure el passat divendres una experiència que molt poques persones poden experimentar al món: volar en gravetat zero. "Ha estat únic", va dir després de participar en la nova campanya de vols parabòlics, que es va dur a terme a l’Aeroport de Sabadell els dies 8 i 9 de maig de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).
"Estic molt contenta d’haver tingut l’oportunitat d’experimentar la microgravetat", assegura la bagenca després d’un vol en què es van fer 10 paràboles i un parell de loops. Més enllà de viure en primera persona com és estar en gravetat zero, l’objectiu de l’experiment era analitzar com afecta la microgravetat al cos humà a través de dues investigacions internacionals centrades en el sistema cardiovascular, la percepció sensorial i el cervell.
Pel que fa a l'experiència, Blay assegura que va experimentar "la sensació de flotar, de no tenir pes". La científica detalla que es tracta d’un sentiment "únic" i que, al principi, va notar "com si se m’escapés l’estómac". A partir de la segona paràbola, però, "ja vaig ser més conscient" i "ho vaig gaudir moltíssim".
Un cop finalitzada la campanya, la recerca Gravitational Reliability and Vestibular Inference in Transient Microgravity (GRAVITY), dirigida per la investigadora Elisa Raffaella Ferrè, catedràtica de neurociència cognitiva i coordinadora del Laboratori de Neurociència Espacial de la Birkbeck University of London, tindrà continuïtat durant Hypatia III, a l’Àrtic.
Així doncs, es podran comparar els resultats en dues situacions límit: la microgravetat i l’aïllament extrem. "Ferrè té la hipòtesi que el cervell reacciona d’una manera similar en les dues situacions", apunta la manresana.
Sis vols parabòlics
Durant les dues jornades a l'Aeroport de Sabadell es van fer sis vols en gravetat zero amb un avió acrobàtic. Les participants van ser la bagenca Estel Blay, Laura González, Carlota Keimer, Helena Arias i Núria Jar, tripulants d’alguna de les tres missions d’Hypatia, així com la nutricionista Abril Gorgori.
En cada vol hi van prendre part el pilot Daniel Ventura i una de les científiques, encarregada de supervisar els experiments a bord. Els vols parabòlics es van dur a terme amb un avió Pitts de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, i els resultats serviran per validar dos projectes internacionals de recerca.
Una de les investigacions és el projecte Numerical Evaluation of Long-Term Microgravity Effects (NELME), que té com a objectiu predir amb precisió, mitjançant simulacions, els efectes de l’exposició prolongada a la microgravetat sobre el sistema cardiovascular. Els resultats de l’estudi, dirigit pel professor Antoni Pérez-Poch, coordinador de l’activitat i del Laboratori de Microgravetat i Ciències de la Computació de la UPC, seran útils per elaborar recomanacions orientades a millorar la salut cardiovascular dels astronautes en futures missions tripulades a la Lluna i Mart.
L’altre projecte, anomenat Gravitational Reliability and Vestibular Inference in Transient Microgravity (GRAVITY), estudiarà la percepció sensorial i els efectes de la ingravidesa sobre el cervell.
