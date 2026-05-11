Balsareny recordarà el seu passat ferroviari
S’ha començat a pintar un gran mural commemoratiu del Carrilet a la residència que Ampans hi va obrir fa uns mesos, just en el lloc on hi havia l’estació
Balsareny està reflectint part de la seva història en un espectacular mural que està ja en ple procés de creació en un espai molt especial: el centre que la fundació Ampans hi va obrir fa més de mig any i que s’ubica allà on en el seu dia hi va haver l’estació del carrilet. Precisament, aquest és un dels elements centrals que hi quedaran immortalitzats.
L’any 1885 va arribar a Balsareny aquest tren de via estreta que comunicava Manresa amb Olvan i després amb Guardiola de Berguedà. Construït per la societat ‘Tramvia o Ferrocarril Econòmic de Manresa a Berga’, aquest servei ferroviari (que transportava passatgers i mercaderies com ara cotó, carbó, ciment i manufactures de les fàbriques tèxtils del Llobregat), va funcionar fins al 30 de juny de 1973.
En el terreny on hi va haver l’antiga estació de Balsareny, avui Ampans hi té una residència per a atendre persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. Precisament la residència porta per nom El Carrilet en record de la història del lloc.
Quan es construïa el centre, l’Ajuntament de Balsareny ja hi va integrar les pedres de l’antiga andana de l’estació, visibles des de l’avinguda del Carrilet. Avui, interessat a continuar homenatjant la memòria del pas del tren pel municipi, ha signat un conveni amb la fundació, en el qual ambdues parts es comprometen a fer pintar un mural commemoratiu del passat ferroviari de l’indret.
Així, un dels murs de formigó de la residència, de 47 metres de llargada, paral·lel a l’avinguda del Carrilet, serà testimoni d’una recreació artística amb cinc fases del passat balsarenyenc: el transport amb carros de traginers, l’arribada del Carrilet, la connexió social amb el tren com a vida quotidiana, la funció econòmica i la industrialització, i el seu declivi i desaparició.
El prestigiós artista Slim Safont, que ha pintat murals arreu del món, és l’encarregat de dur a terme el projecte. Actualment, hi està treballant juntament amb el seu company d’equip, Wedo Goas; tots dos tenen previst fer participar alguns residents del centre en la confecció del mural.
La Regidoria de Cultura, Patrimoni i Turisme, impulsora de la iniciativa, veu amb molt bons ulls aquesta obra, ja que, a part d’embellir una paret, principalment grisa, creu que hi ha moltes similituds entre l’antiga estació i la nova residència. «Totes dues són un lloc de trobada, d’arribada i de partida; d’encreuaments de persones i de vides; un indret en el qual pots trobar algú que formarà part del teu viatge vital».
Subscriu-te per seguir llegint
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien