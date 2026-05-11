Un foc en un transformador provoca un tall de llum a Sallent
Els Bombers han controlat l’incendi sense afectacions a edificis ni vegetació
Manresa
L'incendi d'un transformador d'un pal de la llum de Sallent ha requerit un tall electric per a extingir-lo aquest dilluns a la matinada. L'avís a emergències s'ha fet a les 1:04 hores, prop de la masia de la Torre d'en Roca a la C-1411a, on els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat una única dotació. En arribar, han avisat a la companyia elèctrica, que ha tallat el ramal, així facilitant la feina d'extingir les flames.
El cos d'emergències afirma que el foc no ha arribat a afectar cap edifici ni vegetació propers, tot i que algun domicili es pot haver quedat sense llum temporalment a causa del tall.
