Manresa, Igualada i Martorell seran un eix prioritari per a evitar la propagació de grans incendis forestals
El Govern preveu crear 14 grans eixos de confinament per a evitar que els incndis puguin travessar tot el país, i n'hi haurà cinc de prioritaris, enre els quals la Catalunya Central
La Generalitat vol evitar que els grans incendis de sisena generació puguin arrasar el país, travessant-lo d'una banda a l'altra. Per això ha dissenyat 14 eixos de confinament, que significarà fer tasques agrícoles i forestals per a establir zones en les quals un gran incendi pugui ser aturat. El confinament es refereix al foc, àrees on el foc pugui ser confinat i aturat, i que per tant protegeixi també els nuclis habitats.
Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en cinc eixos que es consideren prioritaris: Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló; Perafita-Manresa; Girona-Celrà; Argentona-La Roca; i Rasquera-Perelló.
No són tallafocs, sinó àrees de neteja forestal, amb vegetació mínima, perquè un hipotètic foc que corri per les capçades dels arbres pugui baixar a terra i ser aturat més fàcilment. I d'aquests eixos de confinament n'hi haurà cinc de prioritaris, entre els quals el que conformaran Igualada, Martorell, i Manresa.
Tot aquest pla, que s'ha de tirar endavant en els anys vinents, ha d'anar combinat amb una tasca de neteja dels perímetres municipals, per al qual la Generalitat ja ha previst un pressupost de 15 milions d'euros en 5 anys, i en un pla de foment de la ramaderia extensiva i de la indústria forestal.
Per a les conselleries d'Agricultura i d'Interior, aquest és un treball conjunt per reordenar els mitjans de l’administració, potenciar el paper del centre de la propietat forestal per a què els boscos privats puguin gestionar millor el seu aprofitament, i tinguin una finestreta única per a la gestió del sector forestal. Paral·lelament, la Generalitat preveu reforçar els serveis territorials del Departament d'Agricultura per a que siguin de referència dels ajuntaments per la gestió dels boscos públics.
