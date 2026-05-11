El porter del Barça Joan García serà el primer Ambaixador del Bages
El Consell comarcal organitza la primera Nit del Bages, que vol ser una festa de reconeixement a persones de la comarca
García, després de segellar el títol de Lliga, ha confirmat que el dia 21 al vespre participarà en l'acte del Consell
Joan García, el porter de Sallent que s'acaba de proclamar Campió de Lliga amb el FC Barcelona (diumenge), serà el primer Ambaixador del Bages, una distinció que li lliurarà el Consell Comarcal del Bages en el decurs d'un sopar-gala que se celebrarà el pròxim dijous 21 de maig, a les 20 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. És la primera edició d'aquesta celebració, La Nit del Bages, que vol servir per distingir diferents persones de la comarca, una cada any. Després d'aconseguir matemàticament el títol de lliga, Joan García ha confirmat la seva presència a l'acte aquest dilluns.
El guardó vol distingir persones que, des de la seva trajectòria, projecten el nom del Bages més enllà de la comarca i esdevenen referents de talent, esforç i arrelament, i aquests circumstàncies es donen en la figura de Joan García, que ha estat titular indiscutible per Hansi Flick, que ha aconseguit una internacionalitat amb la selecció absoluta i que està a molt poca distància de poder recollir el premi Zamora, que s'atorga al porter menys golejat de la competició espanyola.
La vetllada reunirà representants institucionals, agents econòmics, socials, esportius, culturals i empresarials del Bages en un format de sopar de gala, ofert per SlowFood Catalunya Central i amb cellers de la DO Pla de Bages (Abadal, Collbaix i Artium). El Consell espera reunir-hi unes 350 persones. El format de la nit barrejarà l'espectacle, amb música en directe, intervencions escèniques i el moment del reconeixement. "L’objectiu és posar en valor el talent i el potencial de la comarca, i reforçar un relat compartit del Bages com a territori viu, divers i amb projecció", han explicat fonts de l'entitat comarcal.
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, destaca que “la Nit del Bages neix per reforçar l’orgull comarcal i per generar un espai compartit on el territori es pugui trobar, reconèixer i projectar”. Hernàndez subratlla que “el Bages té talent, té capacitat, té identitat i té una força col·lectiva que cal explicar millor i reivindicar amb ambició” i considera que aquesta primera edició, amb el reconeixement al porter del FC Barcelona, és una oportunitat per potenciar el Bages.
L’acte compta també amb el patrocini de les empreses Grup Català de Treball (GCT Plus), Grup Vilà Vila, Control Group i de l’Ajuntament de Manresa, així com amb el suport de la DO Pla de Bages i Bages Turisme.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien