El Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan organitza una sortida a Les Cabres d’en Peyu
L'estada va incloure un tast de formatges acompanyat de vi, i una visita a la cambra de maduració dels diferents formatges
La secció de "Les Oliveres" del Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan de Vilatorrada va organitzar una sortida per visitar el projecte agroalimentari Les Cabres d'en Peyu, al municipi de Muntanyola. Una quarantena de persones es van desplaçar per veure una demostració de la pastura amb un ramat de cabres, en un entorn i paisatge magnífic pels boscos i camins de la zona. L'estada va acabar amb un tast de formatges acompanyat de vi, i una visita a la cambra de maduració dels formatges.
