Castellbell renova la direcció artística i potencia l'espai gastronòmic de Resistents, aquest cap de setmana
El certamen recrea els fets històrics de 1882 al municipi, i enguany estrenarà un trenet gratuït per pujar al Vilar
Regió7 | Jordi Escudé
Castellbell i el Vilar viurà aquest cap de setmana, 16 i 17 de maig, una nova edició de la festa dels Resistents, que traslladarà veïns i visitants als fets històrics que van tenir lloc al poble durant el Trienni Liberal de començament del segle XIX, i ho farà amb unes recreacions que han renovat la direcció artística de les escenes. Enguany, també es reforça l'espai gastronòmic del certamen amb la potenciació dels productors locals, i per primer cop, Resistents incorporarà un trenet gratuït que permetrà connectar els barris del Burés i el Borràs amb el nucli del Vilar, que és l'espai neuràlgic de la festa. El servei farà una ruta circular contínua durant el matí (de 10 a 1) i la tarda (de 4 a 9), tant dissabte com diumenge.
I és que, Resistents s'allargarà durant les dues jornades completes amb les escenes de carrer com a grans protagonistes, que recrearan la història dels Resistents, que donen nom al certamen. En concret, es reprodueixen els fets històrics que van tenir lloc entre el 1820 i el 1822 i la insubmissió popular a les tropes del govern del Trienni Liberal liderada pel ferrer del poble, Mansuet Boxó. Es preveu la participació d'uns 200 veïns i veïnes en el conjunt de recreacions, que arriben sota el paraigua d'una renovada direcció artística. L'espectacle es podrà veure en cinc blocs en diverses passades al matí i a la tarda, tant dissabte com diumenge. Les escenes teatralitzades, que es desenvoluparan en diversos espais de Vilar, recolliran els diferents moments històrics de la revolució liderada pel ferrer del Vilar amb els moments de la festa, l’espai de taverna del sometent, l’emboscada, la ferreria i l’escena final en què Mansuet Boxó és afusellat per les tropes de l’Estat.
Una fira paral·lela
Més enllà de les representacions al carrer, Resistents oferirà activitats paral·leles durant tot el cap de setmana, i enguany potenciarà l’espai gastronòmic als Jardins de Casademont, que esdevindran l’aparador dels productes d’alimentació amb protagonisme per als productors de l’entorn. La Taverna del sometent funcionarà com a espai neuràlgic de la festa amb els tallers per aprendre a fer panets de farigola i herbes aromàtiques (dissabte al matí), així com galetes cookies de poma i canyella (diumenge al matí).
Per altra banda, la fira manté el mercat i la demostració d’oficis d’època al carrer del Vilar, i l’espai Petits Resistents amb jocs de fusta (durant el matí i la tarda, tant dissabte com diumenge), i un taller de clauer, dissabte i diumenge a la tarda. També hi haurà un espectacle de pallassos itinerant durant tot el cap de setmana.
