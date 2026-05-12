El nou CAP de Sant Fruitós s'estrena amb espais més amplis i centralitzant tots els serveis en un sol edifici
Els professionals destaquen la millora de les instal·lacions, l’augment de confort i els canvis en l’atenció a la ciutadania
El nou CAP de Sant Fruitós de Bages va entrar en funcionament ahir dilluns. En la primera jornada de treball a les noves instal·lacions, els professionals en van fer una valoració molt positiva, destacant especialment la millora dels espais, ara més moderns, amplis i adaptats a les necessitats actuals. Jordi Mota (Térmens, 1990), metge i director de l’EAP Navarcles-Sant Fruitós, assegura que el nou centre "és increïble" i remarca que l’antic CAP "havia quedat petit". Fins ara, l’atenció a adults i infants es repartia en edificis diferents i alguns serveis, com ara odontologia, només s’oferien al CAP de Navarcles.
El centre actual, ubicat a l’edifici de l’antiga biblioteca —que ha estat ampliat i reformat—, disposa de 15 consultes, dues sales polivalents i tres plantes. Durant el 2025, dels 8.286 usuaris assignats al CAP de Sant Fruitós, se’n van atendre 7.699. En el conjunt de l’EAP (Equip d’Atenció Primària) Navarcles-Sant Fruitós hi ha 14.540 persones assignades i, durant l’any passat, en van ser ateses 13.190. Dels 51 professionals que treballen en aquest EAP, 31 ho fan al centre santfruitosenc.
Mota va començar a exercir de metge l’any 2018 i des de fa tres anys ocupa el càrrec de director. El sanitari destaca que, amb "l’augment de la cartera de serveis, ens havíem trobat que ens faltava espai" i que calia fer moltes combinacions per "quadrar i poder treballar tots els professionals". Ara, en canvi, "tenim els nostres despatxos —alguns compartits—" i s’han pogut centralitzar tots els serveis en un únic edifici. "Això es nota tant en l’estat d’ànim dels pacients com en el dels professionals", assegura.
En la mateixa línia, Mireia Prat (Puig-reig, 1991), infermera des del 2014 i adjunta a la direcció des de fa més d’un any, destaca que el canvi més important és "tenir espai per a tothom" i unificar en un mateix centre l’atenció d’adults i la pediatria, a més d’incorporar serveis que fins ara només s’oferien a Navarcles. Segons explica, això garanteix una atenció equivalent als dos municipis i evita desplaçaments als usuaris. "En els darrers anys han aparegut nous perfils professionals, com el nutricionista o el fisioterapeuta", assenyala, i afegeix que, per aquest motiu, l’antic centre havia quedat petit.
A banda de disposar d’un CAP més adaptat a les necessitats actuals, al nou equipament hi entra molta llum natural, en part gràcies als dos patis interiors, i "és un espai molt més confortable i agradable", apunta Prat. Aquest canvi fa que tant els professionals com els pacients se sentin més còmodes: "Estàs més content simplement pel fet de ser aquí perquè estar en un lloc petit i fosc t’afecta negativament".
Una primera jornada relaxada i satisfactòria
Pel que fa al primer dia al nou CAP, Mota assegura que "va ser tranquil i va anar molt bé", sense grans incidències més enllà de "petits detalls que es van resoldre de pressa". El que més preocupava era com rebrien els usuaris les novetats, especialment a l’entrada, on ara cal agafar un tiquet i esperar el torn per ser atès. "Va funcionar des del primer matí", indica el director. Tot i que la major part del trasllat ja està fet, el sanitari és conscient que "encara queda feina per fer i estarem unes setmanes acabant-nos de situar".
Més enfocada en la part d’infermeria, Prat explica que "ens vam organitzar una mica diferent" i que hi va haver "un parell d’infermeres més dedicades a l’agenda assistencial i la resta als boxs d’urgències i a preparar material".
A banda de les qüestions organitzatives, els professionals ja van rebre les primeres impressions dels usuaris. "Els crida l’atenció l’estètica i la llum natural", apunta Mota, que afegeix que "estem tots molt contents". Prat, per la seva banda, assegura que, abans del trasllat, "la gent estava molt contenta, amb moltes ganes, no s’ho creien". "Feia temps que ho esperaven", conclou la sanitària.
Canvis significatius en l’atenció a la ciutadania
Una de les modificacions més destacades que s’han introduït al nou CAP de Sant Fruitós és la de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania. Dels habituals taulells alts s’ha passat a un taulell baix, amb cadires i separadors per garantir la privacitat dels pacients. A la Regió Sanitària Central, aquest és el tercer centre que incorpora aquest nou format, després dels CAP de Navàs i Gironella. A més, s’hi ha instal·lat una màquina per agafar tiquet i poder avisar els usuaris quan el personal estigui disponible, amb l’objectiu d’oferir una atenció de més qualitat i més pròxima.
Elisa Ruiz (Cardona), administrativa sanitària i referent de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, explica que aquesta novetat "ens feia molta il·lusió perquè comporta una tranquil·litat per a tu com a treballadora, ja que no has de fer dues coses alhora, i també per a l’usuari, perquè pots estar totalment per ell". A més, el personal d’administració també patia problemes d’espai: "Era molt reduït i, al migdia, quan coincidíem els del matí i els de la tarda, no teníem prou ordinadors".
Aquests canvis, tot i millorar l’experiència dels usuaris, també impliquen una tasca pedagògica durant els primers dies per explicar el nou sistema. "Tant ahir com avui m’he posat a ajudar la gent a treure el tiquet i s’ho estan agafant molt bé; els agrada que l’atenció sigui més personalitzada", detalla Ruiz. "Aquest nou model és important perquè l’usuari entén que aquell moment és per a ell i que se l’atén amb el temps que necessita", finalitza l’administrativa.
