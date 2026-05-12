El PSC de Sant Joan de Vilatorrada demana una consulta ciutadana sobre el model de recollida de residus
Els socialistes han registrat aquest dimarts la petició a l’ajuntament acompanyada, segons afirmen, de 1.200 firmes de veïns del poble
El grup municipal del PSC de Sant Joan de Vilatorrada ha registrat aquest dimarts a l’ajuntament una petició per demanar «l’obertura d’un procés de votació ciutadana que permeti decidir quin model de recollida de residus es vol implantar al poble». Sol·licitud que, segons asseguren en un comunicat, han acompanyat de 1.200 signatures recollides entre els veïns i veïnes del municipi.
Cal recordar que Sant Joan va implantar el 16 de febrer el nou model de recollida selectiva a través del sistema porta a porta.
A través d’un comunicat difós després de registrar les firmes i la petició, el PSC recorda que, «des de l’inici del mandat, l’any 2023, el grup nostre municipal s’ha mostrat contrari al sistema de recollida porta a porta, considerant que és un model que condiciona excessivament la vida quotidiana dels veïns i veïnes, imposant horaris estrictes i obligant a tenir la brossa acumulada dins de casa».
Els socialistes remarquen que la seva oposició al porta a porta «no significa estar en contra del reciclatge ni de la millora ambiental», i exposen que en el ple municipal del passat mes d’abril van presentar «una moció per millorar el servei actual, demanant recollir l’orgànica cada dia, i augmentar plàstics i papers un dia més». Exposen que parteixen de la consideració que «tenir l’orgànica a casa dos i tres dies en època d’estiu és un greuge molt important quant a olors i insectes, sobretot per aquells veïns i veïnes que no disposen d’espai suficient al seu domicili».
El grup municipal considera important «el suport ciutadà aconseguit, ja que les 1.200 signatures representen aproximadament un 25% del cens de persones que van participar en les eleccions municipals de 2023».
Per aquest motiu, el PSC argumenta que «una decisió d’aquesta transcendència ha de comptar amb la participació directa dels veïns i veïnes, i reclama a l’equip de govern que impulsi un procés participatiu i vinculant perquè sigui la ciutadania qui pugui escollir el model de recollida que considera més adequat per al municipi».
