S’enfronta a més de quatre anys de presó per portar dos grans i mig de cocaïna al cotxe
Els Mossos el van aturar en un control rutinari al peatge de l’autopista a Castellbell i el Vilar i li van registrar el cotxe
La fiscalia demana 4 anys i 6 mesos de presó per a un home que va ser aturat a l’autopista i que duia al cotxe diverses paperines de plàstic amb cocaïna. Els fets van passar a tres quarts de dotze del migdia del 31 de maig de 2021. Els Mossos d’Esquadra tenien instal·lat un control de seguretat ciutadana al peatge de Castellbell i el Vilar de l’autopista Terrassa – Manresa, i van aturar el vehicle que conduïa l’acusat.
En registrar-lo, els agents van trobar cinc paperetes que contenien cocaïna en diferents nivells de puresa. En total van ser 2,47 grams nets de cocaïna que haurien tingut un valor aproximat al mercat il·lícit de 152,25 €, segons l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents tenint en compte que en el moment dels fets el preu aproximat al mercat il·lícit era de 61,64 € per gram.
La fiscalia ho considera un delicte contra la salut pública relatiu a substàncies que causen un greu perjudici a la salut, i demana per a l’acusat 4 anys i mig de presó i una multa de 456,75 euros.
El judici se celebrarà el dia 21 de maig, dijous de la setmana vinent, a la secció 21 de l’Audiència de Barcelona.
