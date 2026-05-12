Sant Fruitós podria arribar als 13.000 habitants amb la projecció prevista per a 25 anys
El govern municipal porta al ple d’aquest dimarts l’aprovació inicial del nou POUM, que actualitza el planejament del 1996 amb un creixement «contingut»
Sant Fruitós de Bages mantindrà en un futur pròxim els sectors de creixement industrial i residencial ja contemplats en el planejament del 1996 i que encara no s’han desenvolupat. És el que preveu el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que acaba de dissenyar l’Ajuntament i que el govern de Gent fent Poble portarà al ple d’aquest dimarts al vespre per a la seva aprovació inicial. El document, elaborat per un equip redactor extern, s’ajusta al que ja hi havia, però s’actualitza i s’adapta a la normativa vigent, amb una previsió de creixement en un horitzó d’uns 25 anys de fins a uns 4.000 habitants respecte als 9.500 que té ara.
El nou planejament s’ha fet pensant en un creixement «contingut i que posa l’accent en allò que ja té» sense la creació de nous àmbits, segons que apunta el cap d’àrea de Territori de l’Ajuntament, David-Aaron López. Així doncs, es mantenen les cinc zones residencials ja recollides en l’anterior text, i que són el sector est, el Pla del Puig, els Jardins de la Sagrera, i alguns sectors de la Rosaleda i de Torroella de Baix, a banda de solars buits repartits pel nucli. Si tot això s’omple, el poble podria arribar fins a uns 13.000 habitants, un creixement «adequat» pensant en els propers 20 o 30 anys, sosté l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés. A més, segons la normativa actual, de tots els habitatges que es facin nous, entre un 30 i un 40 % hauran de ser habitatge protegit.
Pel que fa a l’àmbit industrial, queden per desenvolupar els polígons de Sant Isidre IV, amb grans parcel·les; el de Torroella, on hi ha una sola parcel·la per a una gran empresa; i l’ampliació del polígon de la Bòbila, en aquest cas pensant en petits tallers i serveis, de manera que es preveu «molta diversitat» d’oferta, diu Batanés.
El nou POUM també s’ha adaptat als plans directors d’àmbit supramunicipal que, precisament, doten Sant Fruitós d’unes potencialitats importants de creixement juntament amb Manresa, si bé s’aposta per una certa contenció però amb la voluntat «que Sant Fruitós continuï liderant el pols de la comarca», diu Batanés. Així mateix, incorpora el pla director de l’aeròdrom i preveu reserves de sòl per a un hipotètic futur eix transversal ferroviari, i per a nous enllaços i possibles infraestructures viàries. També identifica i ordena les vies verdes i blaves, s’ha fet un càlcul de zones inundables, i s’ha incrementat el grau de protecció de sòl rústic en alguns casos.
Una proposta «de consens»
Aquest és el segon document de planejament urbanístic que s’elabora en poc temps a Sant Fruitós, després que el 2019, amb Joan Carles Batanés també d’alcalde, ja se n’havia preparat un però que finalment no va tirar endavant perquè «no reunia prou consens». Després de 7 anys, s’ha refet i ara es disposa d’un nou POUM «millor i de més consens», assegura l’alcalde.
Fa temps que s’hi ha estat treballant, i recull aportacions que han sorgit de la Comissió Assessora Urbanística, integrada per tots els grups municipals, tècnics, empresaris, representants del sector comercial, associacions de veïns i ciutadans designats pels grups municipals. Un cop feta l’aprovació inicial que s’espera al ple d’aquest dimarts tenint en compte que Gent fent Poble té majoria, probablement es deixarà un termini de 90 dies hàbils (i no els 45 que marca la llei) per a l’exposició pública abans de la seva aprovació provisional, que es faria a final d’any. D’allà, el document ja passarà a la Generalitat, que és qui té l’última paraula.
