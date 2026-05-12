Sant Joan recull 400 quilos de deixalles de la falda de Collbaix en una cursa ambiental
El Correcull ha acollit enguany la participació de 140 persones i més d’una vintena de voluntaris
Ampolles, llaunes, runes, paraigües, bidons, trossos de mobles, pneumàtics i, fins i tot, algun electrodomèstic. De tot i força, fins a prop de 400 quilos de deixalles, és el que s’ha recollit i retirat de tota la falda de l’emblemàtica muntanya de Collbaix, en la segona edició del Correcull del Bages, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sant Joan de Vilatorrada.
En total hi han pres part prop de 140 persones participants, organitzades la majoria en més d’una vintena d’equips. Totes elles compartien un objectiu comú, passar una matinal de diumenge agradable i aportar un petit granet de sorra netejant l’entorn de Collbaix. Durant dues hores han recorregut tota la plana de Collbaix, des de l’Eix Transversal fins als camins de Santa Marta, recollint tota mena de deixalles abandonades de manera incívica.
Al final del recorregut com a cloenda de la jornada s’han entregat els premis als equips que han recollit major pes de residus. En la categoria d’individual, dues persones han estat premiades amb més 20 kg recollits cadascú. I pel que fa als equips s’han repartit quatre premis: el grup Reciclats, amb 60,5 Kg recollits, les Guineus 54, les Pastanagues 52 i les Triatletes39 kg.
A banda dels grups premiats totes les persones participants han tingut el seu obsequi per participar-hi: un boc’n roll i una bossa per comprar fruita reutilitzables, una anella per penjar-se els gots reutilitzables i facilitar-ne el seu ús, i un punt de llibre biodegradable de l’aplicació EcoCarrer. A més s’han realitzat prop d’una vintena de sortejos entre els participants, la gran majoria gràcies a la col·laboració de comerços del poble que havien cedit productes i vals de descompte.
L’activitat fusiona salut, esport i medi ambient i s’emmarca en el Let’s Clean Up Europe i la promou la regidoria de Medi Ambient i Acció Climàtica de l’Ajuntament, l’entitat VEC Cycling&Run i l’associació Voluntàries Mediambientals, amb el suport del Consell Comarcal i la Diputació.
Els organitzadors, amb la col·laboració de més d’una vintena de voluntaris, en fan una valoració molt positiva i remarquen que l’èxit d’aquesta segona edició consolida una activitat innovadora a la comarca, estrenada el 2024 i que ja es fa el seu lloc entre les activitats mediambientals del municipi. Valoren com a especialment destacable que, de nou, ha estat una activitat molt familiar i molts dels equips promoguts per part d’entitats o escoles del municipi, i fins i tot d’altres pobles del Bages. A més agraeixen la col·laboració de molts comerços del poble així com la motivació de totes les persones participants que ja es mostraven animades a tornar a participar en la pròxima edició.
