Súria reforça la protecció del barri de Cal Trist davant possibles crescudes de la riera d’Hortons
Entre les actuacions, que s'acabaran en les properes setmanes, destaca la construcció d'esculleres, el desbrossament de vegetació i la tala d'arbres
Regió7
L'Ajuntament de Súria ha impulsat diferents actuacions per reforçar la protecció del barri de Cal Trist davant possibles nous augments de cabal de la riera d’Hortons. Els treballs d’implementació d’aquestes millores es troben molt avançats i acabaran en les pròximes setmanes.
Aquestes actuacions inclouen la construcció de diferents trams d’escullera, el desbrossament de vegetació i tala d’arbres, la retirada de material d’arrossegament i la restauració de la zona afectada per l’aiguat del passat juliol. Els treballs compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Els objectius principals d’aquests treballs són recuperar la capacitat de desguàs de la llera i posar nous mitjans de contenció per tal de minimitzar el risc d’inundacions al pas de la riera d’Hortons pel barri de Cal Trist. Una altra de les accions realitzades ha estat la instal·lació d’un pas de pedres com a element per facilitar les caminades per la zona de la riera d’Hortons i el seu entorn natural.
En total, les aportacions econòmiques per a la realització d’aquestes actuacions sumen 96.012 euros, procedents de la Diputació (el 92%), de l'Ajuntament (6%) i de l'ACA (2%). El desenvolupament d’aquesta iniciativa ha comptat amb la participació de les àrees municipals d’Alcaldia, Medi Ambient i Via Pública. En els treballs també hi ha participat la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
El passat 12 de juliol, Cal Trist es va convertir en una de les zones de la vila més afectades per un temporal de pluja que va provocar el desbordament de la riera d’Hortons i diferents danys materials.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure