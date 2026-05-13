Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
Aquest dimarts a la nit la nau de pintures Mestres del polígon de Sant Isidre ha patit un robatori amb força, els lladres han accedit a l'interior del recinte foradant plaques de l'estructura
Responsables de l'empresa denuncien que furts com aquest "són recurrents" i "podria haver estat en qualsevol altra empresa"
"Han evitat totes les nostres càmeres". L'empresa pintures Mestres del polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages ha patit un robatori amb força aquest dimarts a la nit i, segons un dels directius de l'empresa, els lladres haurien entrat a les instal·lacions amb els punts de vigilància estudiats. Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel furt aquest matí a les 6, poc després de l'arribada dels treballadors, que han vist una llum encesa i els diversos forats en plaques per on els intrusos haurien accedit a l'interior de l'empresa. Revisant la resta de la nau, s'han trobat amb les oficines saquejades.
Els lladres haurien entrat per la part posterior de la nau, segons els Mossos d'Esquadra. Fonts de l'empresa concreten que han entrat pel pati, on han fet un forat a la reixa per accedir-hi. Dins han escalat uns palets que hi tenien apilats i han trencat una finestra que els ha portat a un fals sostre de la nau. S'han mogut per les bigues del mateix fins a arribar al sostre del menjador, el qual han foradat per accedir, i dins "han obert una finestra que els ha portat al sostre exterior de la nau". Allà han fet tres forats a les plaques "segurament amb una serra radial" buscant l'oficina del gerent, i en trobar-la, han accedit i l'han "capgirat". A partir d'allà han tingut accés a la resta de les oficines i s'hi han pogut moure lliurement. De tornada sospiten que han seguit el mateix recorregut però a la inversa.
Segons directius de l'empresa, "no s'han emportat res de valor, ni els portàtils", i expliquen que segurament "buscaven diners i no n'han trobat". El furt en si, afirmen que no els sorprèn, que es tracta d'"un tema recurrent" a la zona i fins i tot comenten que "podria haver estat qualsevol altra empresa". El que sí que els sorprèn i "estranya", és que segons expliquen, els intrusos "han evitat totes les nostres càmeres", donant-los a sospitar que les coneixien i les tenien estudiades.
Els Mossos han obert una investigació per a trobar els autors del robatori.
