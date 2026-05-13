Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Valentí OviedoAlerta per plujaVaga de docentsFuita a la C-55Helena JubanyHantavirus
instagramlinkedin

Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres

Aquest dimarts a la nit la nau de pintures Mestres del polígon de Sant Isidre ha patit un robatori amb força, els lladres han accedit a l'interior del recinte foradant plaques de l'estructura

Responsables de l'empresa denuncien que furts com aquest "són recurrents" i "podria haver estat en qualsevol altra empresa"

Streetview de la nau de Mestres pintures industrials

Streetview de la nau de Mestres pintures industrials / GOOGLE MAPS

Jordi Torres Cusidó

Manresa

"Han evitat totes les nostres càmeres". L'empresa pintures Mestres del polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages ha patit un robatori amb força aquest dimarts a la nit i, segons un dels directius de l'empresa, els lladres haurien entrat a les instal·lacions amb els punts de vigilància estudiats. Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel furt aquest matí a les 6, poc després de l'arribada dels treballadors, que han vist una llum encesa i els diversos forats en plaques per on els intrusos haurien accedit a l'interior de l'empresa. Revisant la resta de la nau, s'han trobat amb les oficines saquejades.

Els lladres haurien entrat per la part posterior de la nau, segons els Mossos d'Esquadra. Fonts de l'empresa concreten que han entrat pel pati, on han fet un forat a la reixa per accedir-hi. Dins han escalat uns palets que hi tenien apilats i han trencat una finestra que els ha portat a un fals sostre de la nau. S'han mogut per les bigues del mateix fins a arribar al sostre del menjador, el qual han foradat per accedir, i dins "han obert una finestra que els ha portat al sostre exterior de la nau". Allà han fet tres forats a les plaques "segurament amb una serra radial" buscant l'oficina del gerent, i en trobar-la, han accedit i l'han "capgirat". A partir d'allà han tingut accés a la resta de les oficines i s'hi han pogut moure lliurement. De tornada sospiten que han seguit el mateix recorregut però a la inversa.

Imatges dels forats fets per entrar al menjador (esquerra) i a les oficines (dreta)

Imatges dels forats fets per entrar al menjador (esquerra) i a les oficines (dreta) / Mestres pintura industrial

Segons directius de l'empresa, "no s'han emportat res de valor, ni els portàtils", i expliquen que segurament "buscaven diners i no n'han trobat". El furt en si, afirmen que no els sorprèn, que es tracta d'"un tema recurrent" a la zona i fins i tot comenten que "podria haver estat qualsevol altra empresa". El que sí que els sorprèn i "estranya", és que segons expliquen, els intrusos "han evitat totes les nostres càmeres", donant-los a sospitar que les coneixien i les tenien estudiades.

Notícies relacionades

Els Mossos han obert una investigació per a trobar els autors del robatori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
  4. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  5. Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
  6. La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
  7. Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
  8. La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres

Estudiants d’UManresa ideen un projecte per identificar notícies falses en temps real

Estudiants d’UManresa ideen un projecte per identificar notícies falses en temps real

El jurat considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de casa a Piera

El jurat considera culpable d'assassinat amb traïdoria l'acusat de matar i esquarterar el seu company de casa a Piera

El CE Manresa renova el director esportiu, Sergi Benavides, fins al juny del 2027

El CE Manresa renova el director esportiu, Sergi Benavides, fins al juny del 2027

Aquest és el sou que necessites per pagar el lloguer cada mes i viure bé a Barcelona

Aquest és el sou que necessites per pagar el lloguer cada mes i viure bé a Barcelona

L'Audiència ordena reobrir el cas per l'ús de gas pebre dels Mossos en una protesta contra l'equip d'Israel que anava a jugar a Manresa

L'Audiència ordena reobrir el cas per l'ús de gas pebre dels Mossos en una protesta contra l'equip d'Israel que anava a jugar a Manresa

M. Claustre Sunyer, presidenta comarcal del Solsonès: "L’essència de la Fira de Sant Isidre continua sent la mateixa"

M. Claustre Sunyer, presidenta comarcal del Solsonès: "L’essència de la Fira de Sant Isidre continua sent la mateixa"

El pacient espanyol contagiat d’hantavirus rep oxigenoteràpia: "Continua amb símptomes però està estabilitzat"

Dues persones detingudes pel robatori de coure que ha deixat sense servei l'estació de Martorell i provocat retards a l'R4

Dues persones detingudes pel robatori de coure que ha deixat sense servei l'estació de Martorell i provocat retards a l'R4
Tracking Pixel Contents