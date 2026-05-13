Sant Joan posa en marxa una aula nocturna d'estudi a Cal Gallifa
El nou servei impulsat per la regidoria d’Educació s’adreça a estudiants a partir de 16 anys i obrirà entre el 18 de maig i el 18 de juny, coincidint amb els exàmens de finals de curs i selectivitat
Sant Joan de Vilatorrada estrenarà el pròxim 18 de maig un servei adreçat a estudiants llargament reivindicat, la nova aula d’estudi nocturna. Funcionarà de dilluns a divendres entre les 8 del vespre i les 12 de la nit i s’ubicarà a les aules del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, a la segona planta de Cal Gallifa. D’aquesta manera, es pretén donar continuïtat al servei que ja ofereix la biblioteca municipal i que les persones que hi estudien a la tarda i vulguin continuar, ho puguin fer sense canviar d’edifici.
L’aula d’estudi tindrà capacitat per a 30 persones i comptarà amb connexió wifi i connexió elèctrica per estudiar-hi amb ordinadors i dispositius portàtils. L’objectiu és facilitar un espai adequat i accessible que ampliï les possibilitats que ja ofereix la biblioteca municipal, per a persones a partir de 16 anys.
El regidor d’Educació, Iban Hortal, en nom de l’equip de govern municipal, assenyala que “l’objectiu d’aquest i altres projectes és acompanyar, vetllar per l’equitat i pel màxim de facilitats a les i els estudiants del nostre poble, posant en marxa un servei que fa molts anys que es reclama. Volem evitar que, per preparar els exàmens, s’hagi de marxar a altres municipis”. En aquest sentit, la prova pilot de l’aula d’estudi s’afegeix a un altre projecte de suport als estudiants com és la primera convocatòria d’ajuts a la mobilitat, oberta a inicis d’aquest curs 2025-2026.
La nova sala d’estudi nocturna està especialment pensada per als períodes específics d'exàmens en els quals es necessita allargar més les hores de preparació. Així, l’estrena coincideix amb el període de preparació d'exàmens finals de curs i selectivitat, s’obrirà entre els dies 18 de maig i 18 de juny i hi podran accedir totes les persones a partir de 16 anys de batxillerat, FP, selectivitat, graus universitaris, o que preparin oposicions professionals.
L’accés serà lliure i gratuït i la sala comptarà amb personal de control que vetllarà pel correcte funcionament. Per utilitzar la sala, únicament serà necessari omplir un breu formulari en entrar a través d’un codi QR, que permetrà posteriorment fer una valoració del servei. L’Aula d’estudi s’estrena amb voluntat de continuïtat i a partir de les propostes obtingudes es planificarà el servei per a nous períodes, com el de vacances de Nadal.
