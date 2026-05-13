Santpedor aprova la moció on es demana la renúncia de Soteras, que afirma que no deixarà l’acta
El text, promogut per la plataforma Santpedor Antifeixista, i defensada per ERC i la CUP, demana el rebuig a «qualsevol acte de transfuguisme polític»
Amb els vots dels cincs regidors de l’equip de govern (ERC) i dels dos de la CUP (a l’oposició), el ple municipal de Santpedor ha aprovat aquest dimarts una moció en contra del transfuguisme polític i en la qual, sota aquest concepte, es demana al regidor no adscrit Jordi Soteras que renunciï a l’acta que va assumir el febrer passat. La moció la promovia la plataforma Santpedor Antifeixista, i va ser Esquerra i la CUP els qui la van presentar i defensar. Malgrat l’acord amb l’aprovació d’aquest document, cal tenir present que l’acta de regidor és personal i que només hi pot renunciar el seu posseïdor, i Soteras ja va deixar clar des del primer moment que no l’abandonaria. Lògicament, Soteras hi va votar en contra, com també ho va fer la regidora de Sumem x Santpedor, Roser Llobera, mentre que els regidors del SEAM es van abstenir.
Cal recordar que Soteras consta com a no adscrit, però que està vinculat a Aliança Catalana, tal com ell mateix va corroborar en el debat de la moció. Va agafar l’acta de regidor al ple de l’Ajuntament havent format part de la llista de Sumem x Santpedor (adscrita a Junts), després de la dimissió del regidor d’aquesta formació Jordi Rojas. Soteras anava de número 9 a la llista, però tots els que precedien van renunciar a agafar l’acta.
La moció instava al rebuig a «qualsevol acte de transfuguisme polític», com també a «la presència de formacions polítiques d’extrema dreta a les institucions», i en els acords demanava la dimissió de Jordi Soteras «per falta de legitimitat democràtica per exercir el càrrec, ja que representa una formació que no va ser votada a les darreres eleccions municipals».
L’alcalde, Agustí Comas, va manifestar que el text «reflecteix el pensament que des d’Esquerra hem tingut des del primer dia que vam ser coneixedors d’aquesta situació, i per això la subscrivim al 100%. El sistema electoral en aquest país es basa en un sistema d’elecció de persones que s’agrupen en partits polítics, coalicions o formacions que formen llistes tancades que la gent vota. El rebuig al transfuguisme prestigia les institucions. ERC ja vam considerar molt greu l’entrada com a regidor de Jordi Soteras, que representa unes sigles que la ciutadania no ha votat. Això és transfuguisme, que vulnera els principis democràtics i els debilita».
Rubèn López, en nom de la CUP, va retreure «al regidor no adscrit i militant d’Aliança que ha demostrat que ha vingut a no respectar les urnes, una expressió de la democràcia del poble. I que de la forma més deshonesta s’està aprofitant dels veïns i les veïnes de Santpedor per treure’n un profit personal i per a Aliança Catalana». «Des d’aquesta cadira de palla on seus», li va etzibar «t’ha faltat temps per llançar discursos impostats de l’extrema dreta. La moció és clara: rebutjar qualsevol transfuguisme polític, que qualsevol que cregués en la democràcia ho faria».
Jordi Soteras va qualificar la moció «d’un exercici de cinisme tan exagerat que costa esbrinar si ens trobem davant d’un text institucional o davant d’un atac de nervis redactat entre assemblea i assemblea». I es defensava dient que «és evident que no he alterat cap govern ni cap majoria per obtenir càrrecs o privilegis, entrant com a regidor d’acord amb la legalitat vigent».
En aquest sentit, sostenia que «la meva participació al consell executiu del Bages d’Aliança Catalana no m’ha servit per obtenir cap benefici personal ni cap quota de poder. Al contrari, m’ha reforçat en la convicció que la meva responsabilitat és fiscalitzar l’acció del govern municipal, denunciar el desgavell i posar veu a molts veïns que se senten abandonats per unes esquerres que fa massa temps que estan instal·lades en la propaganda i el sectarisme». Assegurava que «no els preocupa un transfuguisme inventat, els preocupa que hi hagi representació d’una persona amb vinculació política ferma amb Aliança Catalana al municipi i que aquesta pugui guanyar suport social denunciant el desgavell i la mala gestió de l’actual govern». I reblava que «jo només estic representant una part del poble».
En aquest punt, però, Agustí Comas li va respondre que, «precisament, això no és cert, perquè ningú no va votar l’opció que tu representes a les eleccions del 2023», mentre que el cupaire Rubèn López li etzibava que «treballar pel poble és llegir tota la documentació dels plens, cosa que tu has demostrat que no fas, sinó que, al contrari, el que fas és desprestigiar el treball han fet altres, com ara qualificant els punts lila de guinguetes».
La portaveu del SEAM, Jasmina Font, va argumentar l’abstenció del seu grup perquè «no compartim ni compartirem mai discursos que divideixen el poble, que assenyalin col·lectius o que alimentin actituds xenòfobes o intolerants, vinguin d’on vinguin. Santpedor és un municipi plural, divers i amb convivència i seguirem treballant per respectar aquest respecte». I hi afegia que «les institucions democràtiques han de funcionar des del respecte a la legalitat i a les regles del joc. Ens pot agradar més o menys, però Jordi Soteras ocupa una cadira de manera legal».
El cap de files d’aquesta formació, Daniel Davins, va retreure a ERC que fes aquesta defensa de la legalitat «quan al mandat del 2011 al 2025, ERC amb Laura Vilagrà va pactar l’alcaldia amb el PSC, van governar dos anys, van fer fora la regidora Fina Rodríguez, el senyor Marc Soler va sortir del partit socialista i es va passar a no adscrit, i per tant es va fer trànsfuga, però va seguir al govern».
Per la seva part, Roser Llobera, de Sumem x Santpedor, va argumentar que «compartim la preocupació pel transfuguisme polític. Sempre hem defensat que desvirtua la voluntat expressada a les urnes i que debilita la confiança de la ciutadania», però més endavant hi afegia que «no creiem que correspongui a aquest Ajuntament determinar quines ideologies poden o no poden ser presentades a les institucions més enllà del marc legal vigent. Creiem que aquesta moció no aporta cap solució efectiva al problema que diu voler abordar, perquè l’acta és personal».
Subscriu-te per seguir llegint
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres