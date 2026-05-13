El veïns de Sant Fruitós celebren el nou CAP: "És molt més gran i t'atenen amb la mateixa bona actitud de sempre"
Regió7 recull les impressions dels usuaris que aquest dimarts estrenaven les instal·lacions del nou consultori del municipi
"Les sales tenen llum i tot es veu molt més nou. El canvi era necessari perquè abans era tot molt petit i ara tenim un centre més gran i l'atenció d'adults i de pediatria està tot junt". Jan Català, veí de Sant Fruitós de Bages de 31 anys, era un dels usuaris que aquest dimarts estrenaven el nou CAP del municipi. L'equipament disposa de 15 consultes distribuïdes en tres plantes i espais més amplis i moderns i ha estat necessària una inversió de 3,9 milions d’euros.
Els darrers anys, l'atenció mèdica s'ha fet en uns baixos a pocs metres del nou CAP. En Jaume (que també és de Sant Fruitós, nascut el 1979 i que ha preferit no dir el seu cognom), creu que el poble guanya amb el trasllat: "El lloc on eren abans era molt vell i molt petit i ara està molt bé. La principal diferència que veig és l'espai, ara molt més gran", explicava a aquest diari, per remarcar a continuació que, per ser el primer dia, no havia tingut "cap problema".
Tània Jiménez, de la urbanització de la Rosaleda i nascuda el 1997, ha viscut les obres de prop. "Abans treballava al Bonpreu d'aquí al costat", deia. Estava sorpresa de veure com era el nou CAP per dins i contenta de retrobar les cares de sempre: "És molt diferent del consultori vell, és molt més gran, i pel que fa a l'atenció continuen sent les mateixes persones amb la mateixa bona actitud de sempre".
Carmen Morales (1953) era una altra veïna del poble satisfeta: "Ara és millor, amb molta llum i més ampli. Jo crec que aquest canvi era necessari per al nombre d'habitants que hi ha a Sant Fruitós". I de l'atenció deia: "A la recepció hi ha la mateixa infermera i tot igual".
"He entrat amb la meva targeta com sempre i m'han indicat on havia d'anar perquè no sabia on era res avui". Josefina Galobart (1953) també descobria per primera vegada les instal·lacions. Les va veure "clares i espaioses" i afirmava que eren molt necessàries: "Sant Fruitós ha crescut molt i al CAP d'abans, clar, no hi havia hores ni lloc". A més, es mostrava feliç que s'haguessin guanyat nous serveis com el d'Odontologia i tenia ganes de continuar descobrint nous espais: "Potser quan torni aquesta tarda per la visita amb la doctora descobreixo alguna cosa més".
Alfonso Granados i Marina Roca (del 1963 i del 1964, respectivament) opinen com Galobart, que un dels millors guanys és que el nou CAP té atenció odontològica. I, a més, hi ha ascensor. A parer seu, "tot és molt diferent; la recepció és més còmoda; trobar les coses no és difícil; i només passar la targeta et diuen on has d'anar".
