El mosso acusat d'agredir sexualment a una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell té oberta una segona causa per presumptament drogar a una altra jove per abusar d’ella
L’home s’enfronta a 27 anys de presó per la primera causa en un judici que va començar ahir a l’Audiència de Barcelona
EP
L’home acusat d'agredir sexualment de manera continuada a una dona amb discapacitat psíquica i d'enganyar-la per a aconseguir material pornogràfic el 2023 a Rajadell té oberta una altra causa per presumptament narcotitzar a una altra jove per abusar d’ella. L’home, que en el moment dels fets era Mosso d’Esquadra a la comissaria de Manresa, com ja va explicar Regió7, està acusat de drogar a la filla de la seva llavors parella per a agredir-la sexualment.
Els Mossos van descobrir que hi havia una segona víctima quan van analitzar el seu mòbil en el marc de la recerca de la causa que ara s'està jutjant i van descobrir fotografies d'índole sexual amb una altra dona.
Aquest dimecres va començar a la secció 3a de l’Audiència de Barcelona la vista per l’acusació d'agredir sexualment a la parella del seu fillastre, una jove amb una discapacitat psíquica reconeguda d'un 55% en el moment dels fets --actualment d'un 75%--, després d'ordir un complex pla per a enganyar-la. Les dues famílies es van fer amigues i van acordar que la noia passaria els caps de setmana i els dilluns i dimarts a casa de l'acusat, a Rajadell, originant-se així una situació de confiança i convivència, segons l'escrit del fiscal, que sol·licita 27 anys de presó per al mosso.
L’acusa d'un delicte continuat d'agressió sexual amb abús de situació mental i penetració i un delicte de pornografia en l'elaboració de la qual han estat utilitzades persones amb discapacitat. Així mateix, sol·licita per a l'acusat una ordre d'allunyament i la prohibició per a comunicar-se amb la víctima durant 10 anys una vegada complerta la pena privativa de llibertat, així com una indemnització de 60.000 euros.
La família de la víctima
El pare de la víctima va explicar que la seva filla li va explicar que estava molt interessada a prendre un curs de massatgista en una important acadèmia de Manresa, de la qual fins i tot va arribar a ensenyar-li un anunci, i que no va ser fins a agost de 2023 quan, en entrar en el telèfon de la seva filla, va veure uns missatges que el van inquietar. Davant la gravetat dels missatges, ni tan sols va fer preguntes a la seva filla perquè el que va veure li va resultar tan "horrible" que va creure que era labor dels investigadors esbrinar el que hi havia darrere.
Per part seva, la germana de la víctima va descriure la relació de l'acusat amb la noia com a "paternofilial", arribant a dirigir-se a ella com 'filleta', i va dir que mai havia vist missatges estranys del processament fins que va ser alertada pel seu pare i va descobrir uns whatsapps amb "pràctiques fastigoses". A més, va subratllar que aquestes converses estaven restringides, de manera que per a accedir a elles no era suficient amb conèixer el patró de desbloqueig, i que "allí estaven les imatges i els exercicis" sexuals que li proposava l'acusat, dels quals va fer captures de pantalla que va lliurar als mossos perquè es tractava de missatges que s'esborraven automàticament en 24 hores. Segons la testimoni, la discapacitat que té la jove no li permet ser conscient de la gravetat dels fets soferts, de manera que el que més li ha fet mal és la decepció i l'engany que ha suposat saber que no accediria a l'acadèmia de massatges: "Era el seu somni".
Tant el pare com la germana van descriure a la víctima com una noia confiada, dependent i sense capacitat per a detectar un engany o un risc, com el faria una altra persona, motiu pel qual periòdicament comprovaven el seu telèfon, encara que intentant respectar la seva privacitat.
