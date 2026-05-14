Seccions

Santpedor substituirà aquest estiu la gespa del camp de futbol

Una part de l’actual gespa que es retiri es reubicarà a la zona de terra annexa al camp per guanyar un espai d’entrenament i escalfament

El camp de futbol de Santpedor es va inaugurar el 2007 / ARXIU/E. R.

David Bricollé

Santpedor

Santpedor substituirà la gespa del camp de futbol municipal Josep Guardiola, un pas que, segons el consistori, permetrà un ús més intensiu de la instal·lació. La materialització d’aquest projecte serà possible després que, en l’últim ple municipal, l’Ajuntament aprovés una modificació de crèdit (canvi o habilitació de la partida corresponent) extraordinari de 600.000 euros per destinar-la a aquesta finalitat. És previst que el canvi es realitzi durant l’agost, aprofitant que en el període de vacances no hi ha activitat esportiva, amb l’objectiu que se’n pugui disposar per a l’inici de la temporada.

Segons va detallar l’equip de govern (ERC), una part de la gespa que es retiri es reubicarà a la zona de terra annexa al camp per guanyar un espai d’entrenament i escalfament. El projecte també incorpora més treballs addicionals com són sanejar el terra situat al darrere de les grades, al lateral oest del camp i fins a la tanca existent, així com el condicionament de l’aparcament. També inclou la millora en l’equipament, una nova xarxa de protecció, elements de protecció del rec i porteries noves, entre altres.

L’executiu santpedorenc destaca que la instal·lació de la nova gespa artificial millorarà les condicions de joc i entrenament del club de futbol, permetrà un ús més intensiu del camp i garantirà una superfície més segura i regular.

La modificació de crèdit extraordinari es finança amb càrrec a nous o majors ingressos i al romanent de tresoreria per a despeses generals. Va rebre 12 vots a favor per part d’ERC (5), SEAM (4), CUP (2), regidor no adscrit i el vot en contra de SxS-Junts. Formacions de l’oposició, tot i emetre el seu vot favorable per la necessitat de materialitzar aquest projecte, van criticar que no s’hagi fet abans perquè entenen que s’ha esgotat en excés la qualitat de la gespa.

El camp de futbol Josep Guardiola de Santpedor es va inaugurar el 2007, i el 2021 s’hi va afegir una graderia coberta de 18 metres d'amplada i amb una capacitat per a 120 persones.

