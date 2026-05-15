Artés posa en marxa les obres per transformar l'entorn de la plaça Vella
L’actuació preveu millorar l’espai amb més zones d’estada, arbrat i una il·luminació del conjunt patrimonial
Artés ha començat els treballs de millora i adequació de l’entorn d’un dels seus espais més emblemàtics, la plaça Vella, una actuació que té una durada prevista de 6 mesos i un pressupost de més de 150.000 euros. El projecte té com a objectiu principal millorar aquest espai del municipi i convertir-lo en un punt de trobada més agradable, accessible i integrat amb el seu entorn patrimonial.
Entre els objectius de l’actuació destaca la creació d’una zona d’estar de qualitat, amb espais més permeables, l’ampliació de les zones d’ombra amb nou arbrat i la incorporació de mobiliari urbà per generar espais de trobada. I un dels aspectes més rellevants, tot i que només es podrà copsar de nit, és que també es preveu la implantació d’una il·luminació decorativa al conjunt patrimonial format per la muralla i la torre del campanar de l’antiga església.
En concret, pel que fa a les actuacions previstes, es durà a terme la formació de parterres simètrics a l’arbrat existent, amb acabats de paviment drenant i de plantació d'arbrat. També s’instal·laran set bancs i dues cadires, una paperera selectiva i aparcaments de bicicletes, així com una xarxa de reg automatitzada.
El projecte inclou, a més, la preparació de la fonamentació per a la futura instal·lació d’un sistema d’ombreig amb pilars i tendals. Seran estructures de posar i treure que la brigada podrà muntar i desmuntar quan convingui, però que no s’instal·laran fins que no s’hagin fet la resta d’adequacions previstes a la plaça. I es completarà amb la instal·lació d’enllumenat decoratiu del conjunt monumental, amb projectors situats sobre bàculs, encastats al paviment i sobre cobertes.
Durant l’execució de les obres ja iniciades, es mantindrà en tot moment la circulació de vianants i l’accés als garatges veïnals, amb les mesures de seguretat corresponents. Tot i això, l’Ajuntament adverteix que es podran produir molèsties puntuals per sorolls, vibracions i pols, habituals en aquest tipus d’actuacions.
La proposta arriba dos anys després de treure el trànsit rodat i l’aparcament de dins la plaça, excepte per als veïns i per als vehicles de càrrega i descàrrega. Superada aquesta fase sense vehicles, es pretén fer d’aquesta plaça un espai encara més amable i atractiu per al passeig, l’estada i la dinamització del nucli antic.
