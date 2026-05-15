Cardona presenta la Muntanya de Sal a la Conferència Internacional de Mines i Museus subterranis de Polònia

Francesc Ponsa, director de la fundació, hi destaca que «un bon relat permet treure el màxim profit al context històric, cultural i identitari de l’entorn turístic»

Un moment de la conferència a l'interior de les mines poloneses / FCH

David Bricollé

La Fundació Cardona Històrica (FCH) ha participat aquesta setmana a la Conferència Internacional de Museus Miners i Espais Subterranis (ICMUM 2026), celebrada a Polònia, un dels principals fòrums internacionals dedicats al patrimoni miner, industrial i subterrani.

El Congrés, celebrat a les ciutats poloneses de Wieliczka i Tarnowskie Góry, ha reunit més d’un centenar de participants i experts procedents de 21 països i 5 continents, amb un total de 67 ponències i més de 40 conferenciants especialitzats en patrimoni, turisme industrial, museologia i gestió d’espais subterranis.

El poder de les mines de sal turístiques

Una de les seccions del Congrés ha abordat la potencialitat de les mines de sal turístiques amb la participació de representants de la Mina de Sal de Bex (Suïssa), de la Catedral de Sal (Colòmbia), de la Mina de Sal de Loulé (Portugal), del Museu d’Art Contemporani Sotto Sale (Itàlia), de la Mina de Sal de Wieliczka i Bochnia (Polònia) i del Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona (Catalunya).

En aquest context, Francesc Ponsa, director general de la FCH, ha presentat el model de gestió del Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona i les estratègies de promoció turística i patrimonial, posant especial èmfasi en l’experiència de visita i l’ús de narratives aplicades en aquest espai.

«Una narrativa ben gestionada genera prestigi, vendes i projecció. Un bon relat permet treure el màxim profit al context històric, cultural i identitari de l’entorn turístic. En el cas de Cardona, aquesta aposta per potenciar el relat ha comportat un augment de la facturació, la consolidació de la sal com a producte gurmet i la participació en xarxes internacionals. Tot això s’ha traduït en més rellevància per Cardona com a destí turístic i patrimonial», explica Ponsa.

Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica, fent la seva intervenció / FCH

La participació ha permès també establir contactes i intercanviar experiències amb institucions dedicades a la conservació i divulgació del patrimoni miner i industrial de diferents països, reforçant la projecció internacional de Cardona dins les xarxes europees i mundials vinculades al patrimoni subterrani i geològic.

Patrimoni miner en un món canviant

L’edició d’enguany de l’ICMUM s’ha celebrat sota el lema ‘Patrimoni miner en un món que canvia ràpidament’. Francesc Ponsa destaca que la presència de la Fundació Cardona Històrica en aquesta conferència internacional consolida la Muntanya de Sal «com un referent europeu» en la valorització del patrimoni miner i turístic i reforça el posicionament de Cardona com a destinació cultural i geològica de primer nivell.

El congrés representa un espai de referència per compartir experiències i bones pràctiques sobre la conservació, divulgació i gestió turística del patrimoni miner, amb la participació d’experts d’Europa, Amèrica del Nord i del Sud, Àsia, Àfrica i Oceania.

Ruta europea del patrimoni de la sal

La participació de Cardona en aquesta conferència internacional s’emmarca en l’estratègia de projecció que desenvolupa la Fundació Cardona Històrica. En aquest sentit, la vila ducal és un dels membres de la Ruta europea del patrimoni de la sal formada per salines marines, d'interior, mines de sal, museus i centres d’interpretació de diversos països europeus.

L’objectiu és la divulgació de la cultura de la sal, la cooperació internacional i l’intercanvi d’experiències i projectes educatius conjunts. A més de Cardona, formen part d’aquesta ruta les mines de sal de Wieliczka i Bochnia (Polònia), la Mina de Sal-gema de Loulé i les Salines de Rio Maior (Portugal), Valle Salado de Añana (Euskadi), Salines de Imón (Guadalajara), Poza de la Sal (Castella i Lleó), Salinas de Torrevella (Alacant), Lion Salt Works (Regne Unit), Salins-Les-Bains (França), Mines de Sel de Bex (Suïssa), Deutsche Salzmuseum i Salzbergwerk Berchtesgaden (Alemanya), Hallstatt (Àustria), Solana Nin (Croàcia), Saline di Trapani e Paceco (Itàlia), Museu de la Sal de Messolonghi (Grècia), Salina de Cacica (Romania), Provadia-Solnitsata (Bulgària) o el Museu de la sal de Presov (Eslovàquia), entre d’altres.

