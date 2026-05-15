Castellbell i el Vilar modernitza el bar de les piscines municipals amb una inversió de 42.000 euros

Les obres milloraran la seguretat, la cuina i la terrassa de l’equipament coincidint amb la licitació del servei i abans de l’inici de la temporada d’estiu

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar està executant aquest mes de maig importants obres de millora a l’equipament de les piscines municipals destinat al servei de bar. El consistori ha aprofitat una subvenció de 42.095 euros del Programa d’Autonomia Local 4.0 de la Diputació de Barcelona per modernitzar unes instal·lacions que presentaven mancances importants en matèria de seguretat i higiene després d’anys sense inversions.

Aquestes actuacions coincideixen amb el procés de licitació del servei del bar de la piscina municipal, que continua obert i manté el termini de presentació de propostes fins al 24 de maig.

Els treballs inclouen diverses actuacions de reforma a la cuina i a l’espai del bar, que disposaven d’un sistema elèctric deficient i presentaven un estat precari en elements com el mobiliari, les portes i finestres, el sostre, les parets i els tancaments.

Paral·lelament, també s’ha renovat l’espai de terrassa amb la instal·lació d’una gran pèrgola de 70 metres quadrats, que permetrà als usuaris gaudir d’una zona d’ombra més àmplia i confortable.

Aquestes millores responen a la voluntat de l’equip de govern de continuar apostant per uns equipaments públics moderns, segurs i de qualitat. Les actuacions estaran enllestides coincidint amb l’inici de la nova temporada d’estiu, previst per al 15 de juny.

