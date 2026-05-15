Castellbell i el Vilar recorda el seu passat resistent amb recreacions històriques al llarg del cap de setmana
El municipi viajarà al segle XIX per reviure la resistència popular a les tropes del Trienni Liberal liderada pel ferrer del poble, Mansuet Boxó
Fa uns dos-cents anys, el sud del Bages va ser terra de bandolers, amb les escaramusses entre liberals i pagesos que tenien lloc als boscos de l’entorn de Montserrat. Però si hi ha un poble que, des del 2014, celebra una festa singular relacionada amb aquesta època és Castellbell i el Vilar. Aquest cap de setmana, el municipi viatjarà fins als inicis del segle XIX per recrear l’episodi històric que va tenir lloc durant el Trienni Liberal, quan el ferrer del poble, Mansuet Boxó, considerat un heroi per alguns i un bandoler per d’altres, va liderar la resistència contra les tropes liberals.
Els carrers i les places del barri del Vilar s’ompliran de tavernes, oficis antics i escenes teatralitzades en una edició que potencia la part artística i l’espai gastronòmic. «En lloc de fer un espectacle lineal, les escenes se succeiran en diferents espais del barri del Vilar al llarg de tot el cap de setmana, amb actuacions al matí i a la tarda, tant dissabte com diumenge», explica l’alcalde de Castellbell, Adrià Valls.
D’aquesta manera, les recreacions reviuran diferents moments històrics de la revolta liderada pel ferrer del poble, amb escenes com la taverna del sometent, la ferreria o l’afusellament de Boxó, en l’escena final, que tindrà lloc a la plaça de l’Església. Allà, Valls destaca les magnífiques vistes de Montserrat que podran gaudir els visitants des d’aquest barri elevat del municipi. De fet, aquest any s’incorporarà un tren gratuït, que permetrà connectar els barris del Burés i del Borràs amb el nucli del Vilar, centre neuràlgic de la festa.
Més enllà de les escenes teatralitzades, aquest any també es potenciarà l’oferta gastronòmica, en un espai situat als Jardins de Casademont, on s’oferiran productes de degustació, com ara formatges, vins i embotits, en una proposta que es combinarà amb música en directe. A més, a l’espai de la taverna, es complementarà l’oferta amb diferents plats per quedar-se a dinar o fer el vermut.
La Festa dels Resistents també incorpora un mercat artesanal i d’oficis, que aquest any amplia la seva oferta al carrer del Vilar. Els més petits podran gaudir de l’espai «Petits Resistents» i d’espectacles de pallassos itinerants per tot el barri.
