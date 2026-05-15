L’Ajuntament de Sallent reclama fins a sis mesures «urgents» per millorar el bus a Barcelona
El ple municipal aprova de forma unànime una moció de la plataforma i recull el malestar per les últimes mesures implantades, sobretot per Berga, i la pròrroga de la concessió
El malestar a Sallent pel servei de bus amb Barcelona és creixent. Els canvis presentats i implantats ara a la línia, que consideren que bàsicament està pensat per potenciar l’oferta des de Berga, i l’anunci recent de la Generalitat de prorrogar les concessions fins al 2034 (s’acabaven el 2028) ha furgat en la ferida i ha fet tornar a alçar la veu als sallentins. Recollint la petició i les inquietuds de la recentment creada plataforma d’usuaris del bus de Sallent, l’Ajuntament ha aprovat de forma unànime en el ple municipal celebrat aquesta setmana una moció conjunta de tots els grups (ERC, Fem Poble, Junts i PSC) una moció crítica amb l’estat actual del servei, i que planteja sis mesures concretes que adrecen a la direcció general de Transports i Mobilitat perquè les incorpori i implanti «amb caràcter urgent».
En concret, establir un vehicle de reforç estable i diari per a l’expedició de les 6:18 del matí cap a Barcelona. Mantenir el recorregut actual pels túnels de Vallvidrera i Via Augusta, descartant el pas per l’avinguda Diagonal. Ampliar el servei a 2/4 de 9 del vespre Barcelona-Sallent tots els dies feiners de l’any. Crear una nova expedició a les 3 de la tarda Barcelona-Sallent-Navàs i altres municipis. Establir de manera fixa el reforç de 3/4 i 5 de 4 de Barcelona a Sallent tots els dies laborables. Reduir els intervals de pas tots els caps de setmana incorporant com a mínim una expedició a 2/4 de 7 Barcelona-Sallent.
També es demana al Govern iniciar els treballs per «definir un nou model integral coincidint amb la finalització de la concessió», que és el que fins ara era l’any 2028, però s’ha decidit allarga sis anys més.
L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta (ERC), va posar de manifest que la millora del transport públic al municipi «fa molt temps que és un cavall de batalla», i constatava que «en els últims mesos hi ha hagut canvis significatius, tant per bé com per mal». Per bé, esmentava l’organització a través de la plataforma dels usuaris «afectats per les mancances del servei i per la falta de regularitat», i el fet que s’havien mantingut reunions amb la directora general de Transports per traslladar les demandes.
Com a factors negatius, el batlle lamentava l’allargament de les concessions actuals dels serveis de bus, perquè «precisament, un dels aspectes que treballàvem amb la plataforma era fer assoliments a curt termini, però alhora redimensionar aquesta nova concessió. Perquè la saturació d’aquest servei ha augmentat, perquè n’ha crescut la demanda».
Per la seva part, el portaveu de Fem Poble-CUP, Guillem Cabra, celebrava que els usuaris «us hàgiu començat a organitzar». Va recordar que «ja vam aprovar una altra moció el gener del 2025 que recollia algunes d’aquestes demandes i que encara no s’han implantat», i en aquest sentit admetia que «és cert que ja fa temps que l’Ajuntament ho vetlla, però és quan la ciutadania empeny que les coses es mouen».
Segons Guillem Cabra, el servei de bus a Barcelona, i també el de Sallent-Manresa, «és el reflex d’un model que ens aboca al cotxe privat per totes les deficiències estructurals que arrossega». Descrivia que «la realitat és que agafar el bus a Sallent cada matí és una loteria, i el mateix en tornar a la tarda; els sallentins ens quedem a terra, o ens hem d’esperar 50 minuts perquè han prioritzat els berguedans en lloc dels sallentins, estudiants que no arriben a un examen, veïns que perden la cita mèdica». I afirmava que «amb aquest servei, als sallentins ens tracten de ciutadans de segona, o fins i tot de tercera perquè ja és un greuge prou gran no tenir tren i només tenir un de bus que no et garanteix ni tan sols pujar-hi».
Davant l’escenari actual, en el qual, deia, «la realitat és que no s’amplien totes les freqüències i serveis que caldrien, i que s’anuncia la pròrroga de sis anys de les concessions, que equival a prorrogar el problema i no solucionar res», el portaveu de Fem Poble incidia en que «si el que cal és sortir al carrer per pressionar, hi serem, perquè no ens prenguin més el pèl».
