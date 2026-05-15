L’església de Sant Andreu de Maians inaugura la rehabilitació de la teulada
L’acte tindrà lloc aquest diumenge després de la missa de Festa Major i comptarà amb la presència del bisbe de Vic i representants institucionals
Ruben Costa
L’església de Sant Andreu de Maians, a Castellfollit del Boix, inaugurarà aquest diumenge 17 de maig la rehabilitació de la seva teulada. L’acte es farà a les 10.45 hores, un cop finalitzada la missa de Festa Major a la parròquia, i comptarà amb la presència del bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, del vicepresident de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, així com de representants municipals i parroquials.
Les obres han permès renovar completament la coberta del temple per garantir-ne la conservació i evitar un deteriorament irreversible de l’edifici. Els treballs han inclòs el desmuntatge de la teulada i de les canals existents, així com de l’estructura de suport. També s’han enderrocat les parets superiors als arcs per reduir el pes estructural. Posteriorment, s’ha instal·lat una nova estructura metàl·lica amb bigues i pilars, s’han construït nous daus de formigó al coronament dels murs i s’han col·locat noves corretges metàl·liques, panells de coberta i teules ceràmiques envellides. A més, s’ha reconnectat el sistema de recollida d’aigües pluvials als baixants existents.
El cost total de l’actuació ha estat de 113.000 euros. La Diputació de Barcelona hi ha aportat 75.000 euros, el Bisbat de Vic 35.000 euros i la resta s’ha finançat amb aportacions de fidels i veïns.
