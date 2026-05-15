Sant Fruitós passa la gestió de les piscines a Aigües de Manresa

La instal·lació seguirà sent municipal i els preus els fixarà l'Ajuntament, però considera que amb el canvi se'n podrà fer un manteniment «més eficient, estable i sostenible»

Piscines municipals de Sant Fruitós de Bages / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat un nou model de gestió per a les piscines municipals mitjançant la fórmula de mitjà propi, que es farà a través d’Aigües de Manresa. L’objectiu, segons l’executiu de Gent fent Poble, és «millorar la qualitat del servei, reforçar el control públic i garantir una gestió més eficient, estable i sostenible» de l’equipament.

El nou sistema substitueix el model basat en concessions administratives, que, segons el consistori, comportava una «gestió fragmentada» amb diversos contractes per al funcionament de la instal·lació. Amb aquest canvi, remarca, es vol «simplificar» l’organització del servei, «millorar-ne» la coordinació i superar «les limitacions» del model anterior.

La titularitat de l’equipament continuarà sent plenament municipal, i els preus d’accés seguiran regulats mitjançant preus públics aprovats per l’Ajuntament, segons ha detallat. El govern santfruitosenc detalla que el nou model permetrà millorar el control i la supervisió pública del servei; «agilitzar la presa de decisions i la resolució d’incidències»; garantir una major «estabilitat i qualitat» en la prestació del servei; optimitzar els recursos municipals i simplificar els tràmits administratius; i, fins i tot, «reforçar les polítiques socials i d’accessibilitat de la piscina municipal».

L’Ajuntament posa l’accent en el fet que Aigües de Manresa és una empresa pública «amb una àmplia experiència en la gestió de serveis municipals i equipaments vinculats al cicle de l’aigua, incloses piscines municipals», i que «la seva estructura tècnica i operativa permetrà assumir la gestió de les piscines amb garanties de professionalitat, continuïtat i qualitat».

També argumenta que aquest canvi respon a la voluntat del consistori de «consolidar les piscines municipals com un servei públic de qualitat, adaptat a les necessitats de la ciutadania i gestionat amb criteris d’eficiència, proximitat i transparència».

