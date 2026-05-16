Un projecte europeu crea una "illa de biodiversitat" a una antiga pedrera del Bages per recuperar pol·linitzadors
Es vol actuar en espais degradats per augmentar la biodiversitat i millorar la resiliència del paisatge
ACN
L'antiga pedrera El Roure de Sant Vicenç de Castellet acull un projecte europeu per crear "illes de biodiversitat" en espais degradats per revertir la pèrdua d'insectes autòctons i millorar la resiliència del paisatge.
Catalunya és una de les cinc regions que participen en el projecte NewLIFE4Biolslands, que busca crear un model de restauració del paisatge que es pugui replicar a tot Europa per fer front a la crisi climàtica. L'objectiu és augmentar la diversitat de pol·linitzadors natius en un 20% i se centra en les abelles, els sírfids i les papallones. L'actuació al Bages s'emmarca en el Pla de restauració d'activitats extractives 2022-2027 del Departament de Territori, que actuarà en 70 pedreres amb un pressupost de 16,5 milions d'euros.
El projecte NewLIFE4BioIslands es basa en la creació de les anomenades "illes de biodiversitat", que són zones d'alta riquesa biològica dissenyades per activar processos de regeneració natural en llocs on els mètodes convencionals de restauració són massa costosos o poc viables. Segons informa el Departament de Territori, l'objectiu científic és augmentar la diversitat de pol·linitzadors natius en un 20% i la seva abundància en un 30%, centrant-se en grups com les abelles, els sírfids i les papallones.
A Catalunya ja s'han iniciat les actuacions a l'antiga pedrera del Roure, a Sant Vicenç de Castellet (Bages). El municipi ha acollit aquesta setmana una jornada de coordinació que ha servit per fixar els pròxims passos de la intervenció. La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang, ha destacat que aquest projecte és una "peça clau per millorar la qualitat ambiental i la resiliència del paisatge". Segons ella, la iniciativa permetrà "afavorir la conservació de les comunitats de pol·linitzadors autòctons en un entorn que necessita una restauració específica i innovadora".
La intervenció a Sant Vicenç de Castellet s'emmarca en el Pla de restauració d'activitats extractives 2022-2027 del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, un programa de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental que actuarà en 70 pedreres i punts d'extracció d'àrids de tot Catalunya, amb un pressupost total de 16,5 milions d'euros. El Roure és una de les zones d'activitats extractives que es restaurarà en el marc d'aquest pla, a través d'un encàrrec a Forestal Catalana, que es coordinarà amb el CREAF.
Creació d'un model exportable a tot Europa
Fins al 2031, NewLIFE4BioIslands treballarà per crear un model de restauració del paisatge reproduïble a tota Europa per fer front a la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Catalunya és una de les cinc regions on es duran a terme actuacions en el marc d'aquest projecte europeu, juntament amb Gran Canària, Creta i el Mont Pangeó (Grècia) i el Laci (Itàlia).
A més de les actuacions ambientals, com la plantació de vegetació nativa amb floració escalonada, el projecte inclou un fort component de ciència ciutadana per implicar la comunitat local en el seguiment de la biodiversitat. En el cas de Sant Vicenç de Castellet es vol demanar la col·laboració de pastors locals per mantenir les illes de biodiversitat en condicions òptimes.
