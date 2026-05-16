La Vertical Montserrat bat rècords de participació i solidaritat
Més de 460 esportistes han pujat els 2.180 esglaons, en l'edició amb major nombre de participants en tota la història de la cursa
Regió7
Avui s'ha celebrat la 8a edició de la Vertical Montserrat, la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol. Més de 460 participants han superat els 2.180 esglaons i els 388 metres de desnivell que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). És l'edició amb major nombre de participants en tota la història de la cursa.
L’exfutbolista català i coordinador de l’àrea de futbol del FC Barcelona Bojan Krkić ha estat l’ambaixador d’una cursa que ha tingut a la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon Gil, com una més de les esportistes participants que ha pujat els 2.180 esglaons.
La gran protagonista d'aquesta edició ha estat la categoria 'Som Un Equip', la més solidària de la cursa. 76 equips formats per fins a 4 esportistes —representant empreses, entitats, clubs esportius, centres educatius i iniciatives particulars— han assolit o superat el repte de recaptar 500 euros abans de córrer. Aquesta xifra triplica la de l'any anterior i reflecteix el creixent compromís amb la causa: la infància en risc atesa als centres de Sant Joan de Déu.
Per primera vegada, la cursa ha comptat amb la participació de 'Som Un Equip' formats per bombers, fet que reforça el vincle fundacional de l'esdeveniment amb el cos. A més, destaca la força de Off Diabetes, amb 7 equips mobilitzats des de Catalunya, Jaén i Madrid, i la participació pionera de 2 equips formats per educadors i joves migrants atesos a Sant Joan de Déu Serveis Socials en un programa d'inclusió sociolaboral.
No s’han volgut perdre la cursa Alícia Valle Cantalejo, directora general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, David Borrell Anglada, cap del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, el pare Bernat Juliol Galí, majordom-administradorde l’Abadia de Montserrat, Juanjo Ortega director de l’Obra Social Sant Joan de Déu, Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrati Núria Carreras, alcaldessa de Monistrol de Montserrat, entre d’altres autoritats.
Categoria Open
En la modalitat més competitiva, els 75 esportistes de la categoria ‘Open’ ho han donat tot i els temps han estat molt ajustats. Josep Andreu Cortada amb 11:24 minuts ha guanyat en la modalitat masculina batent el rècord de la cursa que ostentava Joan Freixa des del 2018, mentre que Rosa Maria Nieto s'ha imposat en la femenina amb 15:08 minuts. La cursa és puntuable pel Circuito Nacional de Carreras Verticales (CCV) i ha comptat amb presència internacional, incloent dos esportistes del Brasil i Àngel López Amor, campió d'Espanya de curses verticals 2023. Moment especial ha estat la participació de Pere Marsé Vidal, que ha corregut amb el seu fill de 10 anys en la categoria ‘Som Un Equip’ representant a Off Diabetes i ha celebrat la seva cursa vertical número 100 arreu del món.
Categoria Bombers
La Vertical Montserrat segueix sent un referent per al col·lectiu de bombers. 80 membres de vuit cossos diferents de la Generalitat de Catalunya, Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Zaragoza, del Ayuntamiento de Sevilla, Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo i 2 bombers de França (Pompièrs de Meusnes-Couffy) han pujat els 2.180 esglaons uniformats amb l'equip d'intervenció, que pesa uns 23 kg.
El millor temps ha estat per a Ferran Alboquers Aliberch de Bombers de la Generalitat (Parc de Maçanet de la Selva) amb 18:16 minuts. En la categoria femenina, Natàlia Prat Vives, de Bombers de l’empresa Fusté Carreras ha guanyat amb un temps de 24:34 minuts sense poder batre els 24:32 de Mireia Quirós de Bombers de la Generalitat del 2024 que ha quedat segona. És la cinquena edició consecutiva amb participació de bomberes, amb 11 en total.
Categoria Inclusiva
Amb 7 esportistes, la cursa reafirma el seu compromís amb la inclusió de les persones amb discapacitats diferents a través de la pràctica de l’esport. Els millors temps han estat per Edgar Toapanta amb una marca de 18:05 en modalitat visual masculina, Juanjo Ruiz amb 19:29 en física masculina, Noelia Béjar amb 19:41 en física femenina, Guillem Feliu Saperas amb 23:42 en intel·lectual i l’atleta i activista social Maria Petit amb 22:46 en visual femenina. Dos dels participants amb discapacitat visual han anat acompanyats de guies vidents a cada extrem, units per una barra direccional.
Categoria Infantil
Per tercer any consecutiu, la categoria infantil ha esgotat totes les places. 21 nens i nenes d'entre 8 i 14 anys, acompanyats d'un adult, han pujat els 711 esglaons del funicular de la Santa Cova, el tram inferior del recorregut. Els guanyadors han estat Alejandro Tejeda amb un temps de 4:46 i Aina Herruzo amb un temps de 5:37.
Millors temps categoria 'Som Un Equip'
En la vuitena edició s’ha superat el nombre d’equips participants i s’ha fidelitzat equips d’edicions anteriors, que han repetit un any més el repte solidari.
El millor temps en aquesta modalitat SUE ha estat per a Patronat de la Muntanya de Montserrat amb un temps de 24:45 minuts. En la modalitat SUE Bombers ha guanyat Fusté Carreras. En la modalitat iniciatives, Off Diabetes, en la modalitat associacions esportives i centres educatius, Club Excursionista Esparreguera, en la modalitat patrocinadors, Inaccés i la d’empreses Doga - Trail Run.
Una cursa amb impacte social
Creada l’any 2017 per Bombers de la Generalitat de Catalunya i organitzada conjuntament amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu, la Vertical Montserrat s’emmarca dins el projecte Bombers amb Causa. Des dels seus inicis, el projecte ha recaptat més d'un milió d'euros, ha finançat 7 beques de recerca en malalties infantils i ha donat suport a més de 50 projectes socials relacionats amb la infància en risc.
En aquestes vuit edicions, la Vertical Montserrat sempre ha tingut l’objectiu d’aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d’atenció a la infància en risc d’exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu. I, alhora, fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat.
L'esdeveniment compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, i la col·laboració de Bombers de Barcelona, Creu Roja de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El patrocinen Inaccés, ERSM Broker Insurance, Good Bio i Airbox.
Per cinquè any consecutiu, s’ha realitzat una retransmissió en directe a través de Canal Taronja i La Xarxa+ per a les televisions locals d’arreu de Catalunya i per streamingdes de les seves plataformes digitals. També s’ha pogut veure a la plaça del Monestir, on ha tingut lloc l’acte de lliurament de premis i s’ha instal·lat una pantalla gegant.
