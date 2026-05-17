Incendi en una nau abandonada de Monistrol de Montserrat

Els bombers hi han treballat amb cinc dotacions

Incendi en una nau abandonada a Monsitrol de Montserrat / Bombers de la Generalitat

Núria León

Un incendi ha afectat aquest dissabte al vespre una nau abandonada de Monistrol de Montserrat, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

L’avís s’ha rebut a les 19.12 hores per un foc en una antiga granja de gallines situada al carrer Serrat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers.

L’incendi ha quedat extingit en aproximadament mitja hora i ha afectat part de la planta superior —la segona planta— de l’immoble abandonat.

Segons les primeres informacions, no hi ha hagut cap persona ferida.

