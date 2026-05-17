Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Sant Fruitós celebra Sant Isidre Llaurador

Una trentena de fidels van assistir a l’acte religiós, oficiat pel rector Mn. Florenci Gras

Sant Fruitós celebra Sant Isidre Llaurador

Sant Fruitós celebra Sant Isidre Llaurador / Jaume Grandia

Jaume Grandia

Sant Fruitós de Bages

Com cada dia 15 de maig, la parròquia de Sant Fruitós va commemorar la festivitat de Sant Isidre Llaurador, amb una missa a l’ermita del Sant. Una trentena de fidels van assistir a l’acte religiós, oficiat pel rector Mn. Florenci Gras. Es assistents van gaudir d’un refrigeri ofert pel mas veí de l’Otzet.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents