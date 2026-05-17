Sant Fruitós celebra Sant Isidre Llaurador
Una trentena de fidels van assistir a l’acte religiós, oficiat pel rector Mn. Florenci Gras
Jaume Grandia
Sant Fruitós de Bages
Com cada dia 15 de maig, la parròquia de Sant Fruitós va commemorar la festivitat de Sant Isidre Llaurador, amb una missa a l’ermita del Sant. Una trentena de fidels van assistir a l’acte religiós, oficiat pel rector Mn. Florenci Gras. Es assistents van gaudir d’un refrigeri ofert pel mas veí de l’Otzet.
