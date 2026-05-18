Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
Una plataforma d’usuaris afectats ha denunciat el cas a la Direcció General de Transports, i li exigeix mesures immediates davant d’una situació «reiterada»
La Plataforma per a la millora del transport públic de viatgers Sallent-Barcelona, que es va constituir fa un temps per demanar solucions a la saturació que tot sovint pateix aquesta línia, ha fet arribar a la Direcció General de Transports la denúncia per un cas «d’incidència greu i discriminació d’usuaris» que ha tornat a afectar passatgers de Sallent i Navàs, i li exigeix «mesures immediates» per evitar situacions com aquesta.
Els fets van tenir lloc el dimarts 12 de maig, amb el bus de les 17.20 h de la línia Barcelona-Sallent-Berga. Segons explica la Plataforma, quan el bus va arribar a la parada de Passeig de Gràcia provinent de l’Estació del Nord, anava tant ple que no podia encabir tots els usuaris que estaven esperant, tenint en compte que tampoc no s’havia previst cap vehicle de reforç. Tal com es recull a la denúncia, el conductor va fer una trucada sol·licitant aquest segon bus i va donar prioritat per pujar als usuaris que anaven a Berga, deixant a terra, per al proper, els que anaven a Sallent i Navàs.
En total, van ser 17 persones usuàries que van quedar excloses, si bé van haver de validar el títol en aquell mateix autobús abans de deixar-les a terra, la qual cosa va provocar «encara més indefensió i malestar». Els usuaris també es queixen que els 10 minuts d’espera que se’ls havia dit inicialment, es van convertir el 50, i sota la pluja.
Per a la Plataforma, aquesta actuació constitueix «una decisió arbitrària i discriminatòria, ja que es va prioritzar explícitament uns usuaris per davant d’uns altres en funció del municipi de destinació, vulnerant el principi d’igualtat en l’accés al servei públic i el dret a la mobilitat dels usuaris afectats». Igualment, assegura que aquest cas no és aïllat, sinó que «s’emmarca en una problemàtica estructural reiterada que afecta especialment els usuaris de Sallent, els quals massa sovint es troben amb autobusos complets i amb la impossibilitat material d’accedir al servei públic».
En aquest sentit, i farts que «els usuaris de Sallent continuïn sent tractats com a usuaris de segona categoria», la Plataforma exigeix a la Direcció General de Transport que obri una investigació dels fets ocorreguts el 12 de maig i informi per escrit dels criteris que porten a prioritzar usuaris d’uns municipis per sobre dels altres. A partir d’aquí, li reclama «mesures immediates per evitar que situacions similars es tornin a repetir, garantint reforços suficients i una correcta planificació del servei», i d’aquesta manera es compleixi amb «el dret a la mobilitat dels usuaris de Sallent i Navàs en condicions d’igualtat respecte a la resta de municipis de la línia».
La Plataforma demana a la Direcció General de Transport que respongui la instància «amb mesures concretes i calendaritzades».
