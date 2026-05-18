Cardona afegeix la sal fina a la seva oferta minera gurmet
El nou producte, sorgit del subsol de la vall salina i que es moldrà a l’obrador del Parc Cultural, es presentarà i es començarà a comercialitzar coincidint amb la celebració de la Festa de la Sal
Cardona posarà al mercat gastronòmic sal fina sorgida del seu subsol. Un producte gurmet que s’afegirà a l’oferta (fins ara única) que té des del 2022, com és la sal gruixuda. En el camí per recuperar i fer valdre el que ha estat el seu tresor històric i senya d’identitat, l’anomenat or blanc, s’aposta per diversificar-ne les característiques per donar-li més versatilitat.
«Estem explorant diferents vies i hem d’analitzar què ens demana el mercat. La decisió de fer sal fina ve donada perquè creiem que aquest vessant gurmet de la sal de Cardona ens demanava disposar-ne per a determinades elaboracions culinàries», explica Meritxell Jané, gestora del projecte Sal de Cardona de la Fundació Cardona Històrica.
Com es deia, des de l’arrencada del projecte, fa uns quatre anys, i fins ara només es posa a disposició del públic sal grossa, amb la possibilitat d’adquirir-la en dos formats d’envàs diferents: un molinet o un pot de mig quilo. Es tracta de sal que extreu i proporciona a la fundació l’empresa Salinera de Cardona, i ho fa amb una granulometria d’1,4 mil·límetres, que és tal com a l’obrador creat al Parc de la Muntanya de Sal s’envasa directament com a sal gruixuda.
Ara, aquest mateix obrador, que té el valor afegit que els qui el fan funcionar són usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional de l’Amisol (entitat amb seu al Solsonès i àrea d’influència a Cardona), afegirà a la labor d’envasat i etiquetat el de molta per obtenir-ne la sal fina amb la mida que s’ha establert per a la seva sortida al mercat. Una sortida que s’esdevindrà en el marc de la Festa de la Sal.
La sal fina i la sal gruixuda de Cardona comparteixen el mateix origen mineral i la mateixa puresa, però la diferència de granulometria fa que cadascuna tingui usos culinaris específics i complementaris. Meritxell Jané detalla que la fina, gràcies al seu gra més petit i homogeni, «es dissol amb més rapidesa i permet una distribució uniforme del sabor. Això la fa especialment indicada per a l’ús quotidià a la cuina: amanir, salar plats acabats, elaborar salses, vinagretes, masses o coccions on es busca una integració ràpida i equilibrada de la sal». Subratlla que també és molt apreciada en restauració perquè «facilita un control més precís del punt de sal i potencia els sabors sense emmascarar-los». I destaca que en el cas de la sal de Cardona, «aquesta intensitat natural que la caracteritza permet obtenir més sabor amb menys quantitat, un dels seus trets diferencials».
La sal gruixuda, en canvi, té una aplicació més vinculada a l’acabat de plats, però sobretot a «tècniques culinàries i preparacions específiques». Per la seva mida de gra i la seva estructura cristal·lina compacta, assenyala, «és ideal per a coccions a la sal, marinats, curats, fermentacions i salmorres. També és la més adequada per utilitzar en molinets, ja que permet moldre la sal al moment i conservar millor les seves propietats i textura».
Aquesta diferenciació hi afegeix, «permet que la sal de Cardona pugui arribar tant al consumidor domèstic com al món gastronòmic professional amb formats adaptats a cada ús, mantenint sempre els valors que defineixen el producte: origen únic, intensitat, naturalitat i vinculació amb el patrimoni viu de Cardona».
Les virtuts
Meritxell Jané, gestora del projecte, destaca que, des del punt de vista organolèptic, el que té més d’específic la sal cardonina «és, en comparació amb la sal marina, el grau de puresa del clorur sòdic. Això, a la pràctica, es concreta en una intensitat gustativa més gran. I pel fet de ser una sal de roca, mineral, que no es troba aïllada sinó envoltada d’una sèrie de capes de diferents sediments, això també li confereix una certa especificitat organolèptica».
Un any de treball
El nou producte es va començar a treballar ja fa gairebé un any, començant per la compra d’un molí per fer ells mateixos aquesta molta. Un aparell, format per dos corrons, que la fundació va comprar amb ajuts europeus (Leader) a l’empresa Serra Process, especialitzada en el processament de la sal i que els ha acompanyat. «És un aparell petit, que ells tenien per fer proves», explica Jané. Amb aquest molí, detalla, «hem anat fent testos de molta. Així, vam veure que amb una sola passada encara quedava massa gruixuda, amb la qual cosa hem determinat que caldrà fer dues passades a la sal per aconseguir la textura fina que volem». La responsable del projecte hi afegeix que «també en tot aquest procés de prova vam constatar que el molí no et proporciona la sal del tot uniforme i cal un procés posterior de cribratge, i a través del laboratori de la mateixa empresa hem pogut fer els testos a determinar el sedàs que havíem d’utilitzar per obtenir la mida del mateix format». Una granulometria que oscil·la entre 0,2 i 1 mm.
De moment, aquesta sal fina sortirà al mercat amb el pot de mig quilo, amb un disseny seguint la línia ja creada per al de la sal gruixuda, però amb colors diferents, jugant amb tonalitats blaves (el de la grossa són ataronjades, recreant les vetes salines). «La sal de Cardona la considerem un producte gurmet, en format de regal, i aquesta part de l’envasat és important», destaca Jané.
Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica, detalla que actualment la major part de la venda de sal es fa al mateix complex. «La gent que ens visita entén tot el projecte, ja que hem incorporat el relat a la visita. Ara mateix, un 18% del visitant compra sal, l’objectiu per a aquest any és arribar al 24%. Hem pujat molt, respecte del 2025. La gent que ve a la muntanya compra sal, però també volem que, en sentit invers, gent que compri la nostra sal, per exemple en línia, se senti atreta a visitar-nos», conclou.
