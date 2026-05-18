Castellbell celebra la fira històrica dels Resistents amb una potent proposta recreativa
Centenars de persones han omplert el nucli del Vilar durant el cap de setmana i han seguit les vicissituds viscudes pel ferrer Mansuet Boxó durant el Trienni Liberal
Amb una més que notable presència de visitants que han omplert durant hores el petit nucli del Vilar, i amb una gran potència recreativa, Castellbell ha fet al llarg d’aquest cap de setmana un salt en el temps a dos segles enrere amb la Fira dels Resistents. Un salt festiu, però d’intens component històric, amb el qual ha recreat el passatge, a camí entre la història i la llegenda, de la figura de Mansuet Boxó. El bon temps ha acompanyat majoritàriament al llarg dels dos dies, la qual cosa ha facilitat l’èxit d’aquesta edició, amb centenars de persones seguint el fil de la història, entre parades artesanals i demostracions d’antics oficis.
Fa uns dos-cents anys, el sud del Bages va ser terra de bandolers, amb les escaramusses entre liberals i pagesos que tenien lloc als boscos de l’entorn de Montserrat. Però si hi ha un poble que, des del 2014, celebra una festa singular relacionada amb aquesta època és Castellbell i el Vilar. Aquest cap de setmana, el municipi viatjarà fins als inicis del segle XIX per recrear l’episodi històric que va tenir lloc durant el Trienni Liberal, quan el ferrer del poble, Mansuet Boxó, considerat un heroi per alguns i un bandoler per d’altres, va liderar la resistència contra les tropes liberals.
Els carrers i les places del barri del Vilar s’han omplert durant els dos dies de tavernes, oficis antics i escenes teatralitzades en una edició que potenciava la part artística i l’espai gastronòmic. D’aquesta manera, les recreacions han fet possible reviure diferents moments històrics de la revolta liderada pel ferrer del poble, amb escenes com la taverna del sometent, la ferreria o l’afusellament de Boxó, en l’escena final, a la plaça de l’Església. Tot plegat, amb l’espectacular escenari de l’antic nucli amb espectaculars vistes a Montserrat.
Més enllà de les escenes teatralitzades, aquest any també s’ha potenciat l’oferta gastronòmica, en un espai situat als Jardins de Casademont, on s’oferien productes de degustació, com ara formatges, vins i embotits, en una proposta que es combinarà amb música en directe.
La Festa dels Resistents també ha tingut el mercat artesanal i d’oficis, que aquest any ampliava la seva oferta al carrer del Vilar.
