El conseller Espadaler comparteix un matí de vida monàstica a Sant Benet de Montserrat
Ha pogut conèixer de primera mà la dinàmica de la comunitat, amb la que ha fet la pregària i ha dinat, a més de provar de pintar-ne la ceràmica
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest dilluns el monestir de Sant Benet de Montserrat, situat en terme de Marganell, on s’ha reunit amb la comunitat benedictina encapçalada per la mare abadessa, Maria del Mar Albajar.
A l’arribada, el conseller ha estat rebut per l’abadessa del monestir i pel director general d’Afers Religiosos, Ramon Bassas, i ha mantingut una trobada amb la comunitat. Durant la visita, Espadaler ha recorregut les dependències del monestir i ha pogut conèixer de prop la vida quotidiana de les monges benedictines, i fins i tot ha provat de pintar una de les populars peces ceràmiques que s’elaboren en aquesta comunitat.
El conseller ha participat també en la pregària comunitària i posteriorment en el dinar amb la comunitat, en un espai de convivència i diàleg. En el transcurs de la jornada, Espadaler ha adreçat unes breus paraules a les monges, en què ha remarcat la tasca espiritual, social i d’acollida que desenvolupen les comunitats monàstiques.
La visita del conseller Espadaler, prevista des de fa temps, ha coincidit amb la proximitat de la visita del Sant Pare Lleó XIV a Catalunya el pròxim mes de juny, on visitarà entre d’altres el monestir de Montserrat, situat ben a prop del Monestir de Sant Benet. Per això, la visita del Pontífex ha estat un dels temes abordats durant la visita i conversa amb l’abadessa Albajar.
El Monestir de Sant Benet de Montserrat va ser fundat l’any 1952 a partir de la unió de diverses comunitats benedictines i forma part de la tradició monàstica de la muntanya de Montserrat. Actualment, la comunitat està formada per monges que combinen la vida contemplativa amb activitats com l’acollida, la formació, la ceràmica o la participació en iniciatives de reflexió i espiritualitat obertes a la societat.
