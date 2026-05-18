Els sardanistes de Navàs celebren els 75 anys fent rotllana
L'Agrupació Sardanista han preparat actes durant tot l'any, entre d'altres el dinar del dia 17, que va reunir 140 persones
Regió7
Navàs
L'Agrupació Sardanista de Navàs està celebrant el seu 75è aniversari amb tot un reguitzell d'actes al llarg de tot l'any. Recentment han organitzar un recital de sardanes dedicades al poble de Navàs, amb la participació de la majoria dels seus compositors.
Diumenge 17 de maig van organitzar un dinar que va aplegar unes 140 persones al voltant d'una paella d'arròs, el pastís d'aniversari i una audició de sardanes, per tornar a fer rotllanes.
Properament presentaran un vídeo d'homenatge a les persones que han format part de l'Agrupació Sardanista al llarg de més de set dècades. L'entitat es va constituir en els primers anys posteriors a la postguerra.
