Dia del Museu, Patum 2026, Mor Conxita Fortuny, Eleccions Andalusia, Robert Lewandowski, Canes 2026
Els sardanistes de Navàs celebren els 75 anys fent rotllana

L'Agrupació Sardanista han preparat actes durant tot l'any, entre d'altres el dinar del dia 17, que va reunir 140 persones

La celebració dels 75 anys dels sardanistes navassencs / Albert Obradors

Regió7

Navàs

L'Agrupació Sardanista de Navàs està celebrant el seu 75è aniversari amb tot un reguitzell d'actes al llarg de tot l'any. Recentment han organitzar un recital de sardanes dedicades al poble de Navàs, amb la participació de la majoria dels seus compositors.

Diumenge 17 de maig van organitzar un dinar que va aplegar unes 140 persones al voltant d'una paella d'arròs, el pastís d'aniversari i una audició de sardanes, per tornar a fer rotllanes.

Properament presentaran un vídeo d'homenatge a les persones que han format part de l'Agrupació Sardanista al llarg de més de set dècades. L'entitat es va constituir en els primers anys posteriors a la postguerra.

Els sardanistes de Navàs celebren els 75 anys fent rotllana

Marta Segalés, directiva de Mecàniques Segalés: "L’Executive MBA et dona eines per no deixar que l’experiència sigui l'única variable sobre la taula"

Tallada l'A-2 a Òdena per un camió bolcat

El Barça regala una victòria a un emocionat Lewandowski: així va ser el comiat del polonès al Camp Nou

L’OCU avisa: així actuen els ciberdelinqüents que buiden comptes bancaris sense robar la targeta

Àlex Márquez i Zarco acaben a l’hospital en un GP esgarrifós

Entra en vigor el pagament per Bizum a les botigues: així funciona el nou sistema i l’app per pagar en comerços i grans superfícies

L’Escola Bressol Municipal Els Gallarets de Santpedor celebra 20 anys d’història educativa

