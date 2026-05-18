ERC Sant Fruitós acusa l'alcalde Batanés de mentir sobre el POUM i d'entrar en desqualificacions
El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament rebutja l'aprovació inicial del text en defensa d'una proposta "més moderna, rigorosa i amb més garanties de futur"
Regió7
ERC Sant Fruitós, el principal partit a l'oposició en aquest Ajuntament, acusa l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la portaveu de Gent fent Poble, Ingrid Bonells, d'haver mentit en el darrer ple, en què s'aprovava inicialment el nou POUM, quan van afirmar la inacció de l'anterior govern tripartit, liderat pels republicans, per desencallar el nou planejament urbanístic. Així ho ha expressat el partit en un comunicat en què també qualifica d'"especialment greu" que l’alcalde optés per les desqualificacions personals i per un relat que, segons el partit, no s’ajusta als fets.
En aquest sentit, ERC sosté que “l’agressivitat verbal de l’alcalde és una cortina de fum per tapar que el govern ha portat a aprovació inicial un POUM desfasat, poc treballat i sense el rigor que Sant Fruitós mereix”. Uns arguments amb què els republicans van justificar el seu vot en contra de la proposta, si bé matisen que “votar en contra d’aquest POUM no és anar contra el futur de Sant Fruitós; és defensar que el futur del poble es planifiqui millor”. Els republicans defensen un nou POUM tenint en compte que les normes actuals són del 1996, de manera que "el debat no és si cal un POUM nou, sinó quin POUM necessita Sant Fruitós", apunten en el comunicat.
Respecte a les afirmacions que GfP va fer al ple en referència a la inacció del tripartit, ERC les nega: “És fals que l’anterior govern no fes res pel POUM. I no és una opinió: ho demostren els expedients municipals”, remarquen. En aquesta línia, el partit explica que durant el mandat d’ERC es van posar les bases per reprendre el planejament, es van mantenir reunions tècniques i es va licitar l’actualització i modificació de la documentació del POUM per portar-la a aprovació inicial. “Que una licitació quedés deserta no és falta de voluntat política. El que no és acceptable és intentar esborrar aquesta feina per construir un relat fals”, assenyalen els republicans. “No es tracta de mirar enrere ni de repartir culpes. El debat no és qui va fer més o menys fa uns anys, sinó veure si el document que aquest dimarts van portar a aprovació inicial és el millor per al Sant Fruitós dels pròxims vint anys, i des d'ERC considerem que no".
Un POUM que neix vell
Per altra banda, segons els republicans, "el document arriba tard, amb una diagnosi poc actualitzada i una mirada massa continuista", tenint en compte que en els últims anys hi ha hagut "la crisi de l’habitatge, els efectes de la pandèmia, i canvis en la mobilitat, la pressió sobre el territori i la necessitat de preservar millor l’entorn natural. No podem planificar el Sant Fruitós dels pròxims trenta anys amb una mirada que neix abans de tots aquests canvis”, apunta el partit.
Així mateix, ERC matisa el relat del govern segons el qual el POUM reforça la protecció del sòl rústic i dels elements patrimonials. El document incorpora mesures de preservació, "però són insuficients i massa febles", diuen els republicans, i "quan s’analitza en detall, moltes mesures sobre el sòl no urbanitzable no tenen prou força normativa ni són d’obligat compliment". En aquest sentit, ERC sosté que “allò que el govern presenta com a protecció del sòl no urbanitzable pot acabar sent una porta oberta a futures transformacions industrials. No n’hi ha prou amb pintar de verd un plànol si després el mateix alcalde admet que aquesta protecció pot emmascarar nou sòl industrial”, afirmen.
ERC també alerta que el POUM manté mancances importants en mobilitat, sòl no urbanitzable, habitatge i model econòmic. “El document preveu més creixement, més desplaçaments i més dependència del vehicle privat. Sant Fruitós no pot afrontar els pròxims trenta anys només dibuixant rotondes o reserves viàries. Cal una aposta real pel transport públic i pels itineraris segurs a peu i en bicicleta”, exposa ERC.
Pel que fa al model econòmic, "el document parla molt d’activitat econòmica, però poc de model productiu", apunten els republicans, i consideren que "no defineix prou quin tipus d’indústria es vol atreure, quin valor afegit aportarà ni quin impacte tindrà sobre la mobilitat, el paisatge i la qualitat de vida.
ERC presentarà al·legacions
ERC Sant Fruitós anuncia que durant l’exposició pública presentarà al·legacions i propostes de millora per actualitzar la diagnosi, reforçar la protecció del sòl no urbanitzable, concretar connectors verds, revisar reserves viàries, definir un model econòmic més clar i millorar les propostes de mobilitat i habitatge.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny