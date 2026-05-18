Sant Fruitós comença les obres de rehabilitació del local veïnal de Torroella de Baix

La intervenció permetrà millorar-ne l’eficiència energètica, adequar-ne els espais als usos actuals i retirar l’amiant de la coberta

Les obres al local de Torroella ja han començat / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha començat les obres de rehabilitació del local municipal situat al carrer Sant Genís, al barri de Torroella de Baix, actualment utilitzat per l’associació de veïns del barri com a punt de trobada i reunió.

Segons el consistori, aquest edifici no havia estat objecte de cap intervenció integral des de la seva construcció. Les obres que s’hi realitzen tenen com a objectiu principal millorar-ne l’eficiència energètica i, alhora, adequar-ne els espais interiors per fer-los més funcionals i adaptats als usos actuals. El projecte també inclou la retirada de l’amiant existent a la coberta i l’enderroc d’un cobert adjacent.

Les mateixes fonts destaquen que aquesta actuació permetrà posar al dia un equipament molt utilitzat pel teixit associatiu del barri i garantir-ne una millor funcionalitat, seguretat i eficiència per als pròxims anys.

L’edifici es troba dins l’àmbit de Torroella de Baix, declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), fet que ha permès finançar aquesta actuació amb fons europeus Next Generation destinats a projectes de rehabilitació i millora energètica. L’import total de les obres és de 161.500 euros.

