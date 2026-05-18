Sant Fruitós comença les obres de rehabilitació del local veïnal de Torroella de Baix
La intervenció permetrà millorar-ne l’eficiència energètica, adequar-ne els espais als usos actuals i retirar l’amiant de la coberta
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha començat les obres de rehabilitació del local municipal situat al carrer Sant Genís, al barri de Torroella de Baix, actualment utilitzat per l’associació de veïns del barri com a punt de trobada i reunió.
Segons el consistori, aquest edifici no havia estat objecte de cap intervenció integral des de la seva construcció. Les obres que s’hi realitzen tenen com a objectiu principal millorar-ne l’eficiència energètica i, alhora, adequar-ne els espais interiors per fer-los més funcionals i adaptats als usos actuals. El projecte també inclou la retirada de l’amiant existent a la coberta i l’enderroc d’un cobert adjacent.
Les mateixes fonts destaquen que aquesta actuació permetrà posar al dia un equipament molt utilitzat pel teixit associatiu del barri i garantir-ne una millor funcionalitat, seguretat i eficiència per als pròxims anys.
L’edifici es troba dins l’àmbit de Torroella de Baix, declarat Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP), fet que ha permès finançar aquesta actuació amb fons europeus Next Generation destinats a projectes de rehabilitació i millora energètica. L’import total de les obres és de 161.500 euros.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny