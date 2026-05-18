Veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla de regeneració del nucli antic
Les dues entitats que els representen plantegen un seguit de mesures a l’Ajuntament perquè xifren en un 10% el nombre de comerços que ha perdut en l’última dècada
L’Associació de Veïns del Nucli Antic de Santpedor i Comerciants Units de Santpedor (CUSA) fan front comú per incentivar l’activitat comercial al centre del poble i reclamar a l’Ajuntament que aprovi un pla de regeneració urbana que fomenti el comerç local. Les juntes de les dues entitats s’han reunit per estudiar fórmules de col·laboració, ara que s’ha reactivat l’associació de veïns, i han acordat que proposaran als grups polítics el text d’una moció per presentar al ple municipal amb l’objectiu d’impulsar el pla de regeneració i de crear un consell de participació ciutadana del nucli antic perquè aquest procés es faci amb diàleg amb les dues entitats.
Els comerciants han expressat preocupació per la tendència al tancament d’establiments locals. En l’última dècada han desaparegut més d’un 10% dels comerços del municipi, com a resultat del canvi d’hàbits de consum de la població i la falta de relleu generacional.
Per la seva banda, l’associació de veïns ha exposat que el manifest aprovat per unanimitat a la darrera assemblea, que va reunir una setantena de veïns a cal Clarassó, reivindica la necessitat de disposar d’un full de ruta per al nucli antic que, entre altres aspectes, faciliti l’obertura de nous establiments i adopti mesures de suport al comerç històric.
Veïns i comerciants coincideixen també que cal millorar l’urbanisme dels carrers del nucli antic i establir una estratègia clara sobre la mobilitat, decidida des del rigor tècnic i el màxim consens, comptant amb l’opinió de la ciutadania i els comerços.
En aquest sentit, s’han plantejat mesures concretes com ara la reactivació de la zona blava d’aparcament, l’aplicació de restriccions al trànsit fora de l’horari comercial i la creació de més places d’aparcaments dissuasius al voltant del centre. La presidenta de l’associació de veïns, Gemma Mascaró, explica que «totes dues entitats compartim un mateix objectiu, que és donar més vida al nucli antic del poble, i coincidim que aquesta qüestió ha de ser una prioritat a l’agenda de l’Ajuntament i s’ha d’avançar seguint l’exemple de casos d’èxit d’altres municipis i construint acords a partir de solucions de què tots ens sentim partícips».
Per la seva banda, la presidenta de CUSA, Lurdes Guàrdia, assegura que «és urgent donar un tomb a la situació actual i incentivar que la gent compri al poble, i per això s’ha de promoure que l’oferta comercial sigui més diversa i facilitar l’obertura de nous establiments en els nombrosos locals buits que hi ha al nucli antic, alhora que es cuidi el comerç històric amb campanyes per promocionar-lo». Més enllà de l’aliança per aquesta reivindicació, les associacions que representen els veïns del nucli antic i els comerciants de Santpedor han acordat col·laborar per difondre les campanyes de CUSA i per participar en activitats que organitzarà l’entitat veïnal, com ara les Enramades, que es preveuen recuperar la primera setmana de juliol.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny