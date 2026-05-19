Castellbell i el Vilar acollirà aquest cap de setmana la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà
La trobada coincidirà amb el 30 aniversari dels gegants del municipi amfitrió
Regió7
Castellbell i el Vilar serà aquest cap de setmana el municipi amfitrió de la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà. De divendres a diumenge el poble serà la capital gegantera del territori. El cap de setmana festiu coincideix amb la celebració del 30è aniversari dels gegants de Castellbell i el Vilar, Pepet i Roseta. Amb motiu d’aquesta efemèride, fins dijous es pot veure una exposició amb els gegants de la comarca al Casino Burés, oberta al públic en horari de tarda, de 2/4 de 5 a les 8 del vespre.
La trobada començarà divendres a la tarda amb activitats infantils amb jocs tradicionals, tallers de capgrossos, xocolatada i música per estrenar la festa. També hi haurà cercavila infantil i una mostra de balls de tots els gegantons participants. Dissabte al migdia hi haurà un vermut amb rumba i música, mentre que el plat fort serà a la tarda amb la plantada davant de l’Ajuntament, la cercavila gran i els balls finals amb motiu del 30è aniversari de la Colla Gegantera de Castellbell i el Vilar. A la nit hi haurà un sopar jove obert a tothom al pati de l’Escola Jaume que continuarà amb la música del DJ X3NON. Els tiquets, a un preu de 10 euros, ja es poden adquirir a través dels Gegants de Castellbell i el Vilar.
La trobada acabarà diumenge amb la participació d’una vintena de colles confirmades. La plantada de gegants donarà pas a la cercavila i a l’entrada de les colles amb els balls finals al camp de futbol.
