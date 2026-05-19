Castellbell i el Vilar acollirà aquest cap de setmana la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà

La trobada coincidirà amb el 30 aniversari dels gegants del municipi amfitrió

La trobada de l'any passat es va fer a Sallent / Arxiu | Alex Guerrero

Castellbell i el Vilar serà aquest cap de setmana el municipi amfitrió de la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà. De divendres a diumenge el poble serà la capital gegantera del territori. El cap de setmana festiu coincideix amb la celebració del 30è aniversari dels gegants de Castellbell i el Vilar, Pepet i Roseta. Amb motiu d’aquesta efemèride, fins dijous es pot veure una exposició amb els gegants de la comarca al Casino Burés, oberta al públic en horari de tarda, de 2/4 de 5 a les 8 del vespre.

La trobada començarà divendres a la tarda amb activitats infantils amb jocs tradicionals, tallers de capgrossos, xocolatada i música per estrenar la festa. També hi haurà cercavila infantil i una mostra de balls de tots els gegantons participants. Dissabte al migdia hi haurà un vermut amb rumba i música, mentre que el plat fort serà a la tarda amb la plantada davant de l’Ajuntament, la cercavila gran i els balls finals amb motiu del 30è aniversari de la Colla Gegantera de Castellbell i el Vilar. A la nit hi haurà un sopar jove obert a tothom al pati de l’Escola Jaume que continuarà amb la música del DJ X3NON. Els tiquets, a un preu de 10 euros, ja es poden adquirir a través dels Gegants de Castellbell i el Vilar.

La trobada acabarà diumenge amb la participació d’una vintena de colles confirmades. La plantada de gegants donarà pas a la cercavila i a l’entrada de les colles amb els balls finals al camp de futbol.

Castellbell i el Vilar acollirà aquest cap de setmana la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà

Junts denuncia que la nova línia orbital ferroviària "exclou Manresa i la Catalunya Central d'un projecte estratègic de país"

Més de 300 llibreries denuncien la venda directa, els descomptes il·legals i les compres públiques que les exclouen

El pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana, protagonistes del nou llibre de Julià Guillamon

El Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis "molt alta" a les presons

Entitats animalistes demanen el suport de la Generalitat als ramaders per afrontar els atacs de llops

Una nova estratègia amb llum elimina cèl·lules tumorals resistents en models de càncer de mama

Descoberta una nova via per desenvolupar fàrmacs contra el càncer sense tants efectes secundaris

