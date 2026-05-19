L’escola Vedruna de Sallent celebra els 200 anys de la fundació educativa
L’acte va comptar amb la participació de tot l’alumnat del centre, que va preparar actuacions per donar la benvinguda a exalumnes que van assistir a la trobada
Regió7
L’escola Vedruna Sallent va viure una jornada molt especial divendres passat amb la celebració de la Festa Alumni per commemorar els 200 anys de la Fundació del projecte educatiu Vedruna. La festa va reunir alumnat actual, exalumnes, i mestres en un ambient ple d’emoció, records i sentiment de pertinença. Es tracta d’una trobada que aquest any pren encara més sentit perquè no només se celebra a la Vedruna Sallent, sinó simultàniament a totes les escoles Vedruna de Catalunya.
L’acte va comptar amb la participació de tot l’alumnat del centre, des de la Llar fins a 6è de Primària, que va preparar diverses actuacions per donar la benvinguda als més d’un centenar d’exalumnes que van assistir a la trobada. La celebració també va comptar amb la presència de l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i de la regidora d’Educació, Sílvia Tardà. Durant l’acte, l’alcalde va destacar i agrair la funció educativa i social de l’escola Vedruna.
Una de les activitats més destacades va ser la presentació d’en Quim i la Quima, els nous nans de Vedruna Sallent, que a partir d’ara formaran part de les celebracions i del patrimoni de l’escola. Aquest projecte tan especial ha estat elaborat pels nens i nenes del primer cicle, convertint-se en un símbol de creativitat i identitat de centre.
La cultura popular també va tenir un paper protagonista durant la festa. Els alumbes van poder ballar amb l’Antonyito gràcies als Gegants de Sallent i participar en la tradicional dansa del «Picar i Dansar». També es va gaudir de la sardana composta pel sallentí Jaume Riu expressament amb motiu dels 150 anys de Vedruna Sallent.
Després de les actuacions, els exalumnes van poder visitar una exposició fotogràfica preparada especialment per a l’ocasió, amb imatges de totes les generacions que han passat per l’escola des de la seva fundació a Sallent. Aquesta mostra va despertar molts records i retrobaments entre antics companys i mestres.
La jornada es va completar amb una visita als diferents espais de l'escola, on els alumnes van poder descobrir projectes i activitats que actualment es desenvolupen al centre, tot comprovant l'evolució de l'escola sense perdre l'essència i els valors Vedruna.
La celebració va finalitzar amb un refrigeri compartit entre tots els assistents, un moment distès que va permetre continuar compartint records, experiències i retrobaments en un ambient molt emotiu i familiar.
